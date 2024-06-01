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США запустят две межконтинентальные ракеты - РИА Новости, 01.06.2024
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20:16 01.06.2024 (обновлено: 21:44 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/ssha-1949922910.html
США запустят две межконтинентальные ракеты
США запустят две межконтинентальные ракеты - РИА Новости, 01.06.2024
США запустят две межконтинентальные ракеты
США на следующей неделе проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило командование космических сил страны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:16
2024-06-01T21:44
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США на следующей неделе проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило командование космических сил страны."Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга", — говорится в сообщении.Испытания пройдут с целью "демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности".Командование уточнило, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках.В четверг ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Как заявили в Пентагоне, испытания продемонстрировали "возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета".Американские ракеты Minuteman III были приняты на вооружение в 1970-х. С новыми МБР Sentinel, которые должны прийти на смену, возникли сложности. Как писало издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США, их первые испытания откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, хотя ранее планировалось, что тесты начнутся в декабре 2023-го.
https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936672715.html
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в мире, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Министерство обороны США
США запустят две межконтинентальные ракеты

США запустят две ракеты Minuteman III 4 и 6 июня

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017 - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США на следующей неделе проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило командование космических сил страны.
"Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга", — говорится в сообщении.
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Испытания пройдут с целью "демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности".
Командование уточнило, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках.
В четверг ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Как заявили в Пентагоне, испытания продемонстрировали "возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета".
Американские ракеты Minuteman III были приняты на вооружение в 1970-х. С новыми МБР Sentinel, которые должны прийти на смену, возникли сложности. Как писало издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США, их первые испытания откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, хотя ранее планировалось, что тесты начнутся в декабре 2023-го.
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