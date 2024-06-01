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США запустят две межконтинентальные ракеты

США запустят две межконтинентальные ракеты - РИА Новости, 01.06.2024

США запустят две межконтинентальные ракеты

США на следующей неделе проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило командование космических сил страны. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:16

2024-06-01T20:16

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США на следующей неделе проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, сообщило командование космических сил страны."Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 06:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга", — говорится в сообщении.Испытания пройдут с целью "демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности".Командование уточнило, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках.В четверг ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. Как заявили в Пентагоне, испытания продемонстрировали "возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета".Американские ракеты Minuteman III были приняты на вооружение в 1970-х. С новыми МБР Sentinel, которые должны прийти на смену, возникли сложности. Как писало издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США, их первые испытания откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, хотя ранее планировалось, что тесты начнутся в декабре 2023-го.

https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936672715.html

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