https://ria.ru/20240601/ssha-1949816469.html

Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал решение Байдена по Украине

Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал решение Байдена по Украине - РИА Новости, 01.06.2024

Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал решение Байдена по Украине

Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России постепенно втягивает Штаты в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:02

2024-06-01T03:02

2024-06-01T03:02

в мире

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джо байден

филип джиральди

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь территории России постепенно втягивает Штаты в войну, которой можно было бы избежать, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди. "Это ужасно! Мы постепенно втягиваемся в войну, которой можно было избежать и единственным правдоподобным оправданием которой было "ослабление России", - сказал Джиральди, комментируя решение американского президента. "Это Апокалипсис сегодня? Возможно", - констатировал эксперт. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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украина

харьков

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