https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949940769.html

Спецоперация, 1 июня: ВС нанесли удар по объектам украинской энергетики

Спецоперация, 1 июня: ВС нанесли удар по объектам украинской энергетики - РИА Новости, 01.06.2024

Спецоперация, 1 июня: ВС нанесли удар по объектам украинской энергетики

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:51

2024-06-01T22:51

2024-06-01T22:51

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

алексей кулемзин (донецк)

вячеслав гладков

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК, это было сделано в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта, сообщили в субботу в Минобороны России. Кроме того, были поражены арсеналы хранения западного вооружения. Цель была удара достигнута, а все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, как следует из сводки МО РФ, опубликованной в субботу, подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским военным и отразили 12 контратак. Потери противника составили более 1,8 тысячи солдат. Кроме того, Киев лишился двух танков, восьми БМП, в том числе Bradley производства США, пяти гаубиц Д-20 и одной Д-30, буксируемой гаубицы "Мста-Б", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", орудия М119 производства США, гаубицы L-119 производства Великобритании, боевой машины ЗРК "Оса", а также самоходной артиллерийской установки "Акация" и двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота". "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО HIMARS производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-миллиметровая гаубица Д-30 ... 155-миллитровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", две 152-миллиметровых самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровых гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США", - добавили в МО РФ. Авиация и артиллерия РФ нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников. Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS производства США и три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции. Противокорабельной ракетой по Белгородской областиПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об обстрелах Донецка и Горловки украинскими войсками. Киевом были выпущены 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, а также сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. Еще один взрывоопасный предмет был сброшен на населенный пункт Красный Партизан. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погибла мирная жительница. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жители шести населенных пунктов региона остались без электричества после украинского обстрела села Графовка Краснояружского района. Под артиллерийский обстрел попали город Шебекино и соседний Муром, повреждены здание школы и несколько домов, пострадал один мирный житель. Шесть домов и автомобиль получили повреждения в результате украинского обстрела села Лемешовка Брянской области, нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников, оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и противокорабельную ракету "Нептун" над территорией Белгородской области и один беспилотник над Брянской областью. УбедилиВоздушная тревога несколько раз объявлялась в различных украинских регионах и дважды на территории всей страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Официальные лица и ведомства Украины, а также местные СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Виннице, Одессе, Харькове и Николаеве. Кроме того, сообщалось об ударах по энергетическим объектам в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Львовской областях, подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном ВСУ Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного удара. По его словам, речи о выработке электроэнергии не идет, более того, полностью перекрыто движение с левого берега на правый. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, в районе города Стрый Львовской области были поражены военный аэродром и расположенная на нем авиабаза, которую ВСУ готовили к приему натовских истребителей F-16, склады бывшего инженерного батальона, вагоноремонтный завод, который, по данным подпольщиков, использовался для базирования на западной военной техники. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена в необходимости снять запрет на удары ВСУ вглубь российской территории с использованием оружия, поставляемого Вашингтоном, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Это же издание выпустило материал о том, что на Украине разочарованы лишь частичным снятием запрета США на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории, но Владимир Зеленский, как утверждалось, уже в субботу обсудит расширение возможностей Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщил в субботу, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Он назвал это решение безумным.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html

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https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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россия, сша, украина, алексей кулемзин (донецк), вячеслав гладков, александр богомаз, вооруженные силы украины, сцкк