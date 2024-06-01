https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949906775.html

"Кричал на генералов". Стало известно, что произошло под Харьковом

"Кричал на генералов". Стало известно, что произошло под Харьковом - РИА Новости, 01.06.2024

"Кричал на генералов". Стало известно, что произошло под Харьковом

Украинская оборона на Харьковском направлении рушится, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:48

2024-06-01T17:48

2024-06-01T21:11

специальная военная операция на украине

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волчанск

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинская оборона на Харьковском направлении рушится, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские контратаки, о которых мы так много слышали в этом районе (Харьковское направление. — Прим. ред.), похоже, провалились. По последним данным, русские ворвались в укрепленный район", — отметил он.По словам эксперта, украинцы пытались удержать свои позиции, но фактически оказались окружены в Волчанске. Он добавил, что сейчас их оборона на этом направлении рушится.Меркурис полагает, что, если оборона полностью падет, есть все основания думать, что российские войска смогут продвинуться дальше."В ходе Харьковской операции Зеленский кричал на своих генералов, убежденный, что ему не говорят правду о ситуации в этой области", — резюмировал он.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.

https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949898633.html

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

харьков

волчанск

харьковская область

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в мире, харьков, волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины