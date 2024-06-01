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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:04
2024-06-01T18:04
2024-06-01T19:28
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спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 июня 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли групповой удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и арсеналам иностранного вооружения. Все намеченные цели поражены. Кроме того, удалось отбить 12 контратак ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Параллельно ликвидированы 116 районов скопления живой силы и техники, места размещения специалистов, составляющих полетные задания для беспилотников. Средства ПВО сбили 62 дрона, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и три авиабомбы Hammer.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотника, 525 зенитных ракетных комплексов, 1326 реактивных систем залпового огня, 16219 танков и других бронемашин, 9998 орудий полевой артиллерии и 22182 единицы автомобильной техники.
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донецкая народная республика
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россия, украина, вооруженные силы украины, инфографика, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 июня 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения нанесли групповой удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и арсеналам иностранного вооружения. Все намеченные цели поражены. Кроме того, удалось отбить 12 контратак ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Параллельно ликвидированы 116 районов скопления живой силы и техники, места размещения специалистов, составляющих полетные задания для беспилотников. Средства ПВО сбили 62 дрона, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и три авиабомбы Hammer.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотника, 525 зенитных ракетных комплексов, 1326 реактивных систем залпового огня, 16219 танков и других бронемашин, 9998 орудий полевой артиллерии и 22182 единицы автомобильной техники.