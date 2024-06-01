https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949905431.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:04

2024-06-01T18:04

2024-06-01T19:28

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 июня 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли групповой удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, и арсеналам иностранного вооружения. Все намеченные цели поражены. Кроме того, удалось отбить 12 контратак ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Параллельно ликвидированы 116 районов скопления живой силы и техники, места размещения специалистов, составляющих полетные задания для беспилотников. Средства ПВО сбили 62 дрона, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и три авиабомбы Hammer.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 607 самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотника, 525 зенитных ракетных комплексов, 1326 реактивных систем залпового огня, 16219 танков и других бронемашин, 9998 орудий полевой артиллерии и 22182 единицы автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, инфографика, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область, запорожская область, херсонская область