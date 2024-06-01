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"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 01.06.2024 (обновлено: 17:01 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949898633.html
"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО
"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО - РИА Новости, 01.06.2024
"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО
Владимир Зеленский, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:50
2024-06-01T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
андрей белоусов
черное море
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он их вот-вот потеряет", — отметил он.По словам бывшего военного, глава киевского режима мог бы противостоять давлению Вашингтона и попытаться сохранить то, что осталось от Украины. Полковник добавил, что Зеленский просто не тот человек, который нужен сейчас стране.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html
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в мире, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, андрей белоусов, черное море, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Черное море, Вашингтон (штат)
"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО

Полковник Уилкерсон: Украина может потерять Одессу и выход к Черному морю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он их вот-вот потеряет", — отметил он.
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По словам бывшего военного, глава киевского режима мог бы противостоять давлению Вашингтона и попытаться сохранить то, что осталось от Украины. Полковник добавил, что Зеленский просто не тот человек, который нужен сейчас стране.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовЧерное мореВашингтон (штат)
 
 
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