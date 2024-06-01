https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949898633.html

"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО

"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО - РИА Новости, 01.06.2024

"Вот-вот потеряет". Зеленскому показали, что останется от страны после СВО

Владимир Зеленский, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:50

2024-06-01T16:50

2024-06-01T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

владимир зеленский

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

андрей белоусов

черное море

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он их вот-вот потеряет", — отметил он.По словам бывшего военного, глава киевского режима мог бы противостоять давлению Вашингтона и попытаться сохранить то, что осталось от Украины. Полковник добавил, что Зеленский просто не тот человек, который нужен сейчас стране.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ в мае этого года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240601/zelenskiy-1949890032.html

https://ria.ru/20240601/makron-1949884605.html

одесса

черное море

вашингтон (штат)

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