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В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2024
В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объекта... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:38
2024-06-01T07:38
2024-06-01T07:38
специальная военная операция на украине
запорожская областная государственная администрация
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объекта энергетической инфраструктуры региона. Он утверждает, что была "массированная" атака. Как говорится в сообщении Федорова, поврежден "один из объектов энергетической инфраструктуры, есть разрушения". Как заявил чиновник, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская областная государственная администрация, Происшествия, Россия, Запорожье, Запорожская область
В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объекта энергетики региона