https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949826554.html

В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2024

В Запорожье заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объекта... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T07:38

2024-06-01T07:38

2024-06-01T07:38

специальная военная операция на украине

запорожская областная государственная администрация

происшествия

россия

запорожье

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале о повреждении объекта энергетической инфраструктуры региона. Он утверждает, что была "массированная" атака. Как говорится в сообщении Федорова, поврежден "один из объектов энергетической инфраструктуры, есть разрушения". Как заявил чиновник, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская областная государственная администрация, происшествия, россия, запорожье, запорожская область