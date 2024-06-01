https://ria.ru/20240601/siriya-1949942891.html
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 01.06.2024
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс и Дейр-Эз-Зор в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:15
2024-06-01T23:15
2024-06-01T23:16
в мире
россия
эт-танф
хомс (город)
юрий попов
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс и Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html
россия
эт-танф
хомс (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ уничтожили в Сирии 2 пункта базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков