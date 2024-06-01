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В России вступил в силу летний запрет на езду на шипованных шинах
В России вступил в силу летний запрет на езду на шипованных шинах - РИА Новости, 01.06.2024
В России вступил в силу летний запрет на езду на шипованных шинах
Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:41
2024-06-01T00:41
2024-06-01T00:46
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф. Постановление правительства РФ об этом вступило в силу с 1 сентября 2023 года. За нарушение предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней "липучки" это не распространяется. Так, согласно действующему законодательству, если водитель в летний период - с 1 июня по 1 сентября - будет использовать на авто зимнюю шипованную резину, то за это, в первый раз, ему грозит предупреждение, а в следующий - штраф в 500 рублей. Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольшие грузовики N1 (массой не более 3,5 тонн).
https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949784339.html
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общество, авто, россия
В России вступил в силу летний запрет на езду на шипованных шинах
В России запретили ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 1 сентября
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф.
Постановление правительства РФ об этом вступило в силу с 1 сентября 2023 года.
За нарушение предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней "липучки" это не распространяется.
Так, согласно действующему законодательству, если водитель в летний период - с 1 июня по 1 сентября - будет использовать на авто зимнюю шипованную резину, то за это, в первый раз, ему грозит предупреждение, а в следующий - штраф в 500 рублей.
Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольшие грузовики N1 (массой не более 3,5 тонн).