В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе "Движения первых". "Проведение детских и молодёжных шествий стало доброй традицией международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Шествие Мечтателей – это замечательная инициатива участников Движения, которая перекликается с темой фестиваля – "Воплощай мечты с Первыми". Его участниками стали более 2 тысяч человек из 89 регионов России. Они несли в руках маленькие звездочки – символ путеводной звезды. В конце Шествия ребята загадали общую коллективную мечту России и поместили её в капсулу, которая отправится в космос", – приводит пресс-служба слова председателя правления Движения Первых Григория Гурова. Отмечается, что шествие состояло из пяти колонн, каждая из которых обозначала одну из букв слова "мечта". "Буквы во главе колонны называли ключевые элементы в достижении мечты: "м" – молодость и мудрость, "е" – единство и единомышленников, "ч" - человечность и честность, "т" - трудолюбие и талант, "а" - активность и амбиции. Вместе с детьми и взрослыми в колоннах шли музыканты, артисты на специальных ходулях, в ростовых куклах и ярких костюмах", - рассказали организаторы. Фестиваль "Движения первых" проходит на международной выставке-форуме "Россия" 1 и 2 июня.
Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе "Движения первых".
"Проведение детских и молодёжных шествий стало доброй традицией международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Шествие Мечтателей – это замечательная инициатива участников Движения, которая перекликается с темой фестиваля – "Воплощай мечты с Первыми". Его участниками стали более 2 тысяч человек из 89 регионов России. Они несли в руках маленькие звездочки – символ путеводной звезды. В конце Шествия ребята загадали общую коллективную мечту России и поместили её в капсулу, которая отправится в космос", – приводит пресс-служба слова председателя правления Движения Первых Григория Гурова.
Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме "Россия"
Отмечается, что шествие состояло из пяти колонн, каждая из которых обозначала одну из букв слова "мечта".
"Буквы во главе колонны называли ключевые элементы в достижении мечты: "м" – молодость и мудрость, "е" – единство и единомышленников, "ч" - человечность и честность, "т" - трудолюбие и талант, "а" - активность и амбиции. Вместе с детьми и взрослыми в колоннах шли музыканты, артисты на специальных ходулях, в ростовых куклах и ярких костюмах", - рассказали организаторы.
Фестиваль "Движения первых" проходит на международной выставке-форуме "Россия" 1 и 2 июня.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.