Рейтинг@Mail.ru
В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:54 01.06.2024 (обновлено: 19:57 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/shestvie-1949920497.html
В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых
В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых - РИА Новости, 01.06.2024
В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых
На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:54
2024-06-01T19:57
выставка-форум "россия"
россия
григорий гуров
день защиты детей
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949920244_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_537a2b8679b6800b6a10f2f97d294f0c.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе "Движения первых". "Проведение детских и молодёжных шествий стало доброй традицией международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Шествие Мечтателей – это замечательная инициатива участников Движения, которая перекликается с темой фестиваля – "Воплощай мечты с Первыми". Его участниками стали более 2 тысяч человек из 89 регионов России. Они несли в руках маленькие звездочки – символ путеводной звезды. В конце Шествия ребята загадали общую коллективную мечту России и поместили её в капсулу, которая отправится в космос", – приводит пресс-служба слова председателя правления Движения Первых Григория Гурова. Отмечается, что шествие состояло из пяти колонн, каждая из которых обозначала одну из букв слова "мечта". "Буквы во главе колонны называли ключевые элементы в достижении мечты: "м" – молодость и мудрость, "е" – единство и единомышленников, "ч" - человечность и честность, "т" - трудолюбие и талант, "а" - активность и амбиции. Вместе с детьми и взрослыми в колоннах шли музыканты, артисты на специальных ходулях, в ростовых куклах и ярких костюмах", - рассказали организаторы. Фестиваль "Движения первых" проходит на международной выставке-форуме "Россия" 1 и 2 июня.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949920244_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_49a2fa41e51b850bcd7eba38cbe2f645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, григорий гуров, день защиты детей, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Григорий Гуров, День защиты детей, Выставка-форум "Россия"
В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых

На Фестивале "Движения первых" 1 июня вышли на шествие 2 тысячи детей и взрослых

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкШествие мечтателей на Международной выставке-форуме "Россия"
Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе "Движения первых".
"Проведение детских и молодёжных шествий стало доброй традицией международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Шествие Мечтателей – это замечательная инициатива участников Движения, которая перекликается с темой фестиваля – "Воплощай мечты с Первыми". Его участниками стали более 2 тысяч человек из 89 регионов России. Они несли в руках маленькие звездочки – символ путеводной звезды. В конце Шествия ребята загадали общую коллективную мечту России и поместили её в капсулу, которая отправится в космос", – приводит пресс-служба слова председателя правления Движения Первых Григория Гурова.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкШествие мечтателей на Международной выставке-форуме "Россия"
Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Шествие мечтателей на Международной выставке-форуме "Россия"
Отмечается, что шествие состояло из пяти колонн, каждая из которых обозначала одну из букв слова "мечта".
"Буквы во главе колонны называли ключевые элементы в достижении мечты: "м" – молодость и мудрость, "е" – единство и единомышленников, "ч" - человечность и честность, "т" - трудолюбие и талант, "а" - активность и амбиции. Вместе с детьми и взрослыми в колоннах шли музыканты, артисты на специальных ходулях, в ростовых куклах и ярких костюмах", - рассказали организаторы.
Фестиваль "Движения первых" проходит на международной выставке-форуме "Россия" 1 и 2 июня.
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"РоссияГригорий ГуровДень защиты детейВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала