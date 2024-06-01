https://ria.ru/20240601/shestvie-1949920497.html

В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых

В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых - РИА Новости, 01.06.2024

В шествии на ВДНХ к 1 июня приняли участие две тысячи детей и взрослых

На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:54

2024-06-01T19:54

2024-06-01T19:57

выставка-форум "россия"

россия

григорий гуров

день защиты детей

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На Фестивале "Движения первых" 1 июня в Международный День защиты детей 2 тысячи детей и взрослых вышли на шествие, которое назвали "Шествие мечтателей" на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе "Движения первых". "Проведение детских и молодёжных шествий стало доброй традицией международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Шествие Мечтателей – это замечательная инициатива участников Движения, которая перекликается с темой фестиваля – "Воплощай мечты с Первыми". Его участниками стали более 2 тысяч человек из 89 регионов России. Они несли в руках маленькие звездочки – символ путеводной звезды. В конце Шествия ребята загадали общую коллективную мечту России и поместили её в капсулу, которая отправится в космос", – приводит пресс-служба слова председателя правления Движения Первых Григория Гурова. Отмечается, что шествие состояло из пяти колонн, каждая из которых обозначала одну из букв слова "мечта". "Буквы во главе колонны называли ключевые элементы в достижении мечты: "м" – молодость и мудрость, "е" – единство и единомышленников, "ч" - человечность и честность, "т" - трудолюбие и талант, "а" - активность и амбиции. Вместе с детьми и взрослыми в колоннах шли музыканты, артисты на специальных ходулях, в ростовых куклах и ярких костюмах", - рассказали организаторы. Фестиваль "Движения первых" проходит на международной выставке-форуме "Россия" 1 и 2 июня.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, григорий гуров, день защиты детей, выставка-форум "россия"