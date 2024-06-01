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В Москве рассказали, при какой температуре можно начинать купаться - РИА Новости, 01.06.2024
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02:21 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html
В Москве рассказали, при какой температуре можно начинать купаться
В Москве рассказали, при какой температуре можно начинать купаться - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве рассказали, при какой температуре можно начинать купаться
Купальный сезон безопасно начинать при температуре воды не ниже плюс 22 градусов, при этом люди, занимающиеся закаливанием, могут окунаться при температуре воды РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T02:21
2024-06-01T02:21
общество
москва
звенигород
андрей тяжельников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Купальный сезон безопасно начинать при температуре воды не ниже плюс 22 градусов, при этом люди, занимающиеся закаливанием, могут окунаться при температуре воды 18 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве на выходных ожидается до плюс 29, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град, а поверхностный слой воды прогрелся до плюс 21 градуса на реке Москва у города Звенигород. "Люди, занимающиеся закаливанием, могут начинать сезон при температуре воды 18 градусов, а безопасной для всех считается температура от 22-24 градусов и выше. Даже при комфортной температуре нужно давать организму время на адаптацию: медленно заходить в воду, начинать с коротких заплывов, хорошо вытираться полотенцем после купания, не находиться долго в мокрой одежде", - рассказал Тяжельников. Он отметил, что от купания в холодной воде категорически нужно воздерживаться людям, у которых снижены адаптационные ресурсы - это люди с хроническими заболеваниями, пожилые, у которых может произойти резкое ухудшение здоровья, в том числе проблемы с артериальным давлением. "Также в холодной воде нельзя разрешать купаться детям даже при жаркой погоде. У них организм еще не умеет быстро приспосабливаться к изменению условий внешней среды и купание в холодной воде приведет к снижению иммунитета и заболеваниям", - добавил врач.
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общество, москва, звенигород, андрей тяжельников, евгений тишковец
Общество, Москва, Звенигород, Андрей Тяжельников, Евгений Тишковец
В Москве рассказали, при какой температуре можно начинать купаться

Врач Тяжельников: купаться безопасно при температуре воды не ниже 22 градусов

© Департамент ГОЧСиПБ г. МосквыПляж в Москве
Пляж в Москве
© Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы
Пляж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Купальный сезон безопасно начинать при температуре воды не ниже плюс 22 градусов, при этом люди, занимающиеся закаливанием, могут окунаться при температуре воды 18 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве на выходных ожидается до плюс 29, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град, а поверхностный слой воды прогрелся до плюс 21 градуса на реке Москва у города Звенигород.
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"Люди, занимающиеся закаливанием, могут начинать сезон при температуре воды 18 градусов, а безопасной для всех считается температура от 22-24 градусов и выше. Даже при комфортной температуре нужно давать организму время на адаптацию: медленно заходить в воду, начинать с коротких заплывов, хорошо вытираться полотенцем после купания, не находиться долго в мокрой одежде", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что от купания в холодной воде категорически нужно воздерживаться людям, у которых снижены адаптационные ресурсы - это люди с хроническими заболеваниями, пожилые, у которых может произойти резкое ухудшение здоровья, в том числе проблемы с артериальным давлением.
"Также в холодной воде нельзя разрешать купаться детям даже при жаркой погоде. У них организм еще не умеет быстро приспосабливаться к изменению условий внешней среды и купание в холодной воде приведет к снижению иммунитета и заболеваниям", - добавил врач.
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