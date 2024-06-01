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G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
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02:19 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/sanktsii-1949814471.html
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС, пишут СМИ
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС, пишут СМИ
Страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T02:19
2024-06-01T02:19
россия
италия
китай
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
g7
swift
в мире
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что новые ограничительные меры обсуждаются в преддверии саммита G7 в Италии, который состоится в июне. Однако конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны "Большой семерки" могут принять разные варианты санкций. Как указывает Блумберг, эти меры прорабатываются в сотрудничестве с Евросоюзом. Как сообщают источники агентства, некоторые использующие СПФС банки в третьих странах, через которые Россия якобы обходит наложенные Западом ограничения, получили уведомления о возможности введения "штрафных мер" за осуществление транзакций при помощи российской системы. В начале мая агентство Блумберг передавало, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран.
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
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россия, италия, китай, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), g7, swift, в мире
Россия, Италия, Китай, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7, SWIFT, В мире
G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС, пишут СМИ

Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих СПФС ЦБ России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) и Евросоюз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Отмечается, что новые ограничительные меры обсуждаются в преддверии саммита G7 в Италии, который состоится в июне. Однако конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны "Большой семерки" могут принять разные варианты санкций. Как указывает Блумберг, эти меры прорабатываются в сотрудничестве с Евросоюзом.
Как сообщают источники агентства, некоторые использующие СПФС банки в третьих странах, через которые Россия якобы обходит наложенные Западом ограничения, получили уведомления о возможности введения "штрафных мер" за осуществление транзакций при помощи российской системы.
В начале мая агентство Блумберг передавало, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран.
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РоссияИталияКитайЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)G7SWIFTВ мире
 
 
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