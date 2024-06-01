https://ria.ru/20240601/sammit-1949871410.html

Эксперт объяснил, чем чревато проведение "саммита мира" в Швейцарии

Эксперт объяснил, чем чревато проведение "саммита мира" в Швейцарии - РИА Новости, 01.06.2024

Эксперт объяснил, чем чревато проведение "саммита мира" в Швейцарии

"Саммит мира" по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, лишь отдалит перспективу мирных переговоров Москвы и Киева, заявил в беседе с РБК глава Центра РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:46

2024-06-01T13:46

2024-06-01T13:46

в мире

швейцария

россия

украина

алексей арбатов

мария захарова

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Саммит мира" по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, лишь отдалит перспективу мирных переговоров Москвы и Киева, заявил в беседе с РБК глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов."Можно, конечно, провести какой-то "фестиваль" протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы. Но, насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога", — считает эксперт.Арбатов добавил, что Кремль не терпит давления и оскорблений, поэтому какое-то сближение после конференции, где Россию будут лишь осуждать и допускать резкие высказывания в сторону Москвы, невозможно.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240526/sammit-1948451387.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948325947.html

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в мире, швейцария, россия, украина, алексей арбатов, мария захарова, луис инасиу лула да силва