https://ria.ru/20240601/pvo-1949907018.html

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 01.06.2024

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:54

2024-06-01T17:54

2024-06-01T19:18

белгород

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По предварительным данным от оперативных служб, в результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано", - написал губернатор в Telegram-канале.Он добавил, что в районе Центрального рынка и на территории пляжа "Берега" в Белгороде, а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.Позже Гладков уточнил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях и у 16 автомобилей. Также осколком незначительно пробита кровля многоквартирного дома. В Белгородском районе осколками пробиты кровли в пяти частных домовладениях, трех надворных постройках, гараже, также посечены четыре автомобиля.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.40 мск. Через 40 минут отменили тревогу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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белгород, безопасность, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков