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ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 01.06.2024 (обновлено: 19:18 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pvo-1949907018.html
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 01.06.2024
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:54
2024-06-01T19:18
белгород
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По предварительным данным от оперативных служб, в результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано", - написал губернатор в Telegram-канале.Он добавил, что в районе Центрального рынка и на территории пляжа "Берега" в Белгороде, а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.Позже Гладков уточнил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях и у 16 автомобилей. Также осколком незначительно пробита кровля многоквартирного дома. В Белгородском районе осколками пробиты кровли в пяти частных домовладениях, трех надворных постройках, гараже, также посечены четыре автомобиля.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.40 мск. Через 40 минут отменили тревогу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, безопасность, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По предварительным данным от оперативных служб, в результате двух обстрелов прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировано", - написал губернатор в Telegram-канале.
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Он добавил, что в районе Центрального рынка и на территории пляжа "Берега" в Белгороде, а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
Позже Гладков уточнил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях и у 16 автомобилей. Также осколком незначительно пробита кровля многоквартирного дома. В Белгородском районе осколками пробиты кровли в пяти частных домовладениях, трех надворных постройках, гараже, также посечены четыре автомобиля.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.40 мск. Через 40 минут отменили тревогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасностьБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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