https://ria.ru/20240601/pvo-1949813912.html

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 01.06.2024

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Российские средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T02:05

2024-06-01T02:05

2024-06-01T02:11

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Власти сообщили в 0:25 мск о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Корреспондент РИА Новости передавал, что серия взрывов прозвучала в Белгороде во время сигнала. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

россия

белгородская область

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, россия, белгородская область, безопасность