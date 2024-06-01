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Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 01.06.2024
Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
Российские средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T02:05
2024-06-01T02:05
2024-06-01T02:11
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Власти сообщили в 0:25 мск о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Корреспондент РИА Новости передавал, что серия взрывов прозвучала в Белгороде во время сигнала. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Гладков.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Белгородская область, Безопасность
Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду
Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, пострадавших нет