https://ria.ru/20240601/putin-1949883955.html
Путин пообещал ускорить оказание поддержки бойцам ЧВК и защитникам Донбасса
Путин пообещал ускорить оказание поддержки бойцам ЧВК и защитникам Донбасса - РИА Новости, 01.06.2024
Путин пообещал ускорить оказание поддержки бойцам ЧВК и защитникам Донбасса
Владимир Путин на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой пообещал ускорить работу по оказанию поддержки бывшим бойцам ЧВК и... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:05
2024-06-01T15:05
2024-06-01T15:54
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой пообещал ускорить работу по оказанию поддержки бывшим бойцам ЧВК и ополченцам наравне с остальными участниками СВО.Цивилева сообщила главе государства, что сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса при оформлении удостоверения инвалида боевых действий получают инвалидность по общему заболеванию."Что <...> является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", — пояснила она.Цивилева отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены ветеранам от государства.Путин, в свою очередь, пообещал поручить правительству и ведомствам ускорить эту работу."То же самое относится и к частной военной компании и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано", — сказал президент.Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель — адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
https://ria.ru/20240601/tsivileva-1949887615.html
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Путин о поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
2024-06-01T15:05
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал ускорить оказание поддержки бойцам ЧВК и защитникам Донбасса
Путин пообещал ускорить работу по поддержке некоторых категорий участников СВО
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Владимир Путин на встрече
с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой пообещал ускорить работу по оказанию поддержки бывшим бойцам ЧВК и ополченцам наравне с остальными участниками СВО.
Цивилева сообщила главе государства, что сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса при оформлении удостоверения инвалида боевых действий получают инвалидность по общему заболеванию.
"Что <...> является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", — пояснила она.
Цивилева отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены ветеранам от государства.
Путин, в свою очередь, пообещал поручить правительству и ведомствам ускорить эту работу.
«
"То же самое относится и к частной военной компании и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано", — сказал президент.
Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель — адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.