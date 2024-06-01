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Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 01.06.2024 (обновлено: 15:19 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/putin-1949882382.html
Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО
Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 01.06.2024
Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО
Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:56
2024-06-01T15:19
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.Председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на встрече с главой государства отметила важность социальной поддержки бойцов СВО и необходимость координации министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат."Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе. Здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня. Нужно все решать в комплексе", - отметил Путин на встрече в Кремле.
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владимир путин
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин отметил важность социальной поддержки бойцов СВО

Путин: участники СВО должны чувствовать поддержку государства, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
Председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилева на встрече с главой государства отметила важность социальной поддержки бойцов СВО и необходимость координации министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат.
"Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе. Здесь нет вопросов первостепенного значения и второго уровня. Нужно все решать в комплексе", - отметил Путин на встрече в Кремле.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин
 
 
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