https://ria.ru/20240601/putin-1949871889.html
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:48
2024-06-01T13:48
2024-06-01T13:48
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949871570_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_61cc480c745cb0b0c181ecb3c21b9203.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой организации."Хочу вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Он работает эффективно. У вас хорошая такая команда очень профессиональных людей. И людей, которые с такой душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых", - отметил Путин на встрече председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко.Глава государства также отметил, что работа фонда "налажена должным образом".
https://ria.ru/20240522/fond-1947622387.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949871570_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_f824cb9f6bc53f3159bcd8531a567cba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"
Путин: Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями работает эффективно
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой организации.
"Хочу вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Он работает эффективно. У вас хорошая такая команда очень профессиональных людей. И людей, которые с такой душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых", - отметил Путин на встрече председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко.
Глава государства также отметил, что работа фонда "налажена должным образом".