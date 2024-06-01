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Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024
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13:48 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/putin-1949871889.html
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:48
2024-06-01T13:48
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой организации."Хочу вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Он работает эффективно. У вас хорошая такая команда очень профессиональных людей. И людей, которые с такой душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых", - отметил Путин на встрече председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко.Глава государства также отметил, что работа фонда "налажена должным образом".
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин
Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"

Путин: Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями работает эффективно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Международный день защиты детей
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда Круг добра протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Международный день защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Международный день защиты детей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой организации.
"Хочу вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Он работает эффективно. У вас хорошая такая команда очень профессиональных людей. И людей, которые с такой душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых", - отметил Путин на встрече председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко.
Глава государства также отметил, что работа фонда "налажена должным образом".
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