https://ria.ru/20240601/putin-1949871889.html

Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"

Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024

Путин отметил эффективность работы фонда "Круг добра"

Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:48

2024-06-01T13:48

2024-06-01T13:48

общество

россия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил эффективность работы Фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями "Круг добра" и профессионализм команды этой организации."Хочу вас поблагодарить за организацию работы фонда "Круг добра". Он работает эффективно. У вас хорошая такая команда очень профессиональных людей. И людей, которые с такой душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых", - отметил Путин на встрече председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко.Глава государства также отметил, что работа фонда "налажена должным образом".

https://ria.ru/20240522/fond-1947622387.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин