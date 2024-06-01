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В Будапеште десятки тысяч активистов вышли на протест против действий НАТО - РИА Новости, 01.06.2024
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14:54 01.06.2024 (обновлено: 15:14 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/protest-1949881981.html
В Будапеште десятки тысяч активистов вышли на протест против действий НАТО
В Будапеште десятки тысяч активистов вышли на протест против действий НАТО - РИА Новости, 01.06.2024
В Будапеште десятки тысяч активистов вышли на протест против действий НАТО
Десятки тысяч венгров со всей страны вышли на "Марш мира" в центре Будапешта против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:54
2024-06-01T15:14
в мире
венгрия
украина
европа
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Десятки тысяч венгров со всей страны вышли на "Марш мира" в центре Будапешта против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе, сообщил корреспондент РИА Новости. "Европейские лидеры горят военной лихорадкой. После отправки денег, оружия и военной техники они уже планируют военную помощь Украине. Фактически президент Франции открыл бы дебаты о применении ядерного оружия. Мы должны остановить военное безумие!" — говорится в заявлении организаторов шествия "Форума гражданского альянса". Десятки тысяч участников митинга держат в руках национальные флаги, таблички с названиями своих городов и плакаты в поддержку правящей партии "Фидес". Звучат национальные песни и патриотические лозунги. Организаторы, обращаясь к демонстрантам перед началом шествия, говорили о том, что новый конфликт в Европе больше "не является фантасмагорией", потому что "руководители НАТО сейчас заняты подготовкой к нему". Они также отметили, что на шествие съехались венгры не только из провинции, но и из-за границы, в частности Румынии, Польши, Великобритании, Германии, США и Канады. "Марш мира" проходит по центру Будапешта вдоль Дуная, завершится он на острове Маргит, где перед собравшимися выступит венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Кампания партии "Фидес" перед выборами в Европарламент строится на том, что Венгрии необходимо оставаться в стороне от конфликта на Украине, не вовлекаясь в него ни физически, ни финансово. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он. Предыдущий "Марш мира" состоялся в марте 2022 года, демонстранты выступали против поставок оружия Украине и вовлечения Венгрии в конфликт. По оценкам организаторов, в шествии тогда приняли участие полмиллиона человек, притом что население Венгрии составляет менее десяти миллионов человек.
https://ria.ru/20240529/vodomety-1949230469.html
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Акция "Марш мира" в Будапеште против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине
В Будапеште проходит "марш мира" против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе. В мероприятии принимают участие десятки тысяч человек. Организаторы отмечают, что на шествие съехались венгры не только из провинции, но и из-за границы. Завершится марш на острове Маргит, где перед собравшимися выступит премьер Виктор Орбан.
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в мире, венгрия, украина, европа, виктор орбан, нато, европарламент
В мире, Венгрия, Украина, Европа, Виктор Орбан, НАТО, Европарламент
В Будапеште десятки тысяч активистов вышли на протест против действий НАТО

В Будапеште десятки тысяч активистов выступили против развязывания НАТО войны

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БУДАПЕШТ, 1 июн — РИА Новости. Десятки тысяч венгров со всей страны вышли на "Марш мира" в центре Будапешта против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине и развязывания НАТО новой войны в Европе, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Европейские лидеры горят военной лихорадкой. После отправки денег, оружия и военной техники они уже планируют военную помощь Украине. Фактически президент Франции открыл бы дебаты о применении ядерного оружия. Мы должны остановить военное безумие!" — говорится в заявлении организаторов шествия "Форума гражданского альянса".
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Десятки тысяч участников митинга держат в руках национальные флаги, таблички с названиями своих городов и плакаты в поддержку правящей партии "Фидес". Звучат национальные песни и патриотические лозунги.
Организаторы, обращаясь к демонстрантам перед началом шествия, говорили о том, что новый конфликт в Европе больше "не является фантасмагорией", потому что "руководители НАТО сейчас заняты подготовкой к нему".
Они также отметили, что на шествие съехались венгры не только из провинции, но и из-за границы, в частности Румынии, Польши, Великобритании, Германии, США и Канады.
"Марш мира" проходит по центру Будапешта вдоль Дуная, завершится он на острове Маргит, где перед собравшимися выступит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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Кампания партии "Фидес" перед выборами в Европарламент строится на том, что Венгрии необходимо оставаться в стороне от конфликта на Украине, не вовлекаясь в него ни физически, ни финансово.
Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.
Предыдущий "Марш мира" состоялся в марте 2022 года, демонстранты выступали против поставок оружия Украине и вовлечения Венгрии в конфликт. По оценкам организаторов, в шествии тогда приняли участие полмиллиона человек, притом что население Венгрии составляет менее десяти миллионов человек.
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