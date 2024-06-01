https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949849826.html

Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах

Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах - РИА Новости, 01.06.2024

Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах

Правительство выделяет более 4,4 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров в Адыгее, Карачаево-Черкесии,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:22

2024-06-01T11:22

2024-06-01T11:32

хабаровский край

республика адыгея

тверская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство выделяет более 4,4 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Хабаровском крае, Калининградской, Оренбургской и Тверской областях, сообщается в Telegram--канале кабмина. "В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,4 млрд рублей подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Средства получат Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области. За счет выделенных средств, как отмечается, будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоша в Тверской области, достроена велодорожка, проходящая вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области, закончено строительство автодороги Гузерипль – плато Лагонаки в Республике Адыгея. Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".

https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html

хабаровский край

республика адыгея

тверская область

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хабаровский край, республика адыгея, тверская область, михаил мишустин