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Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах - РИА Новости, 01.06.2024
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11:22 01.06.2024 (обновлено: 11:32 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949849826.html
Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах
Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах - РИА Новости, 01.06.2024
Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах
Правительство выделяет более 4,4 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров в Адыгее, Карачаево-Черкесии,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:22
2024-06-01T11:32
хабаровский край
республика адыгея
тверская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство выделяет более 4,4 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Хабаровском крае, Калининградской, Оренбургской и Тверской областях, сообщается в Telegram--канале кабмина. "В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,4 млрд рублей подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Средства получат Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области. За счет выделенных средств, как отмечается, будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоша в Тверской области, достроена велодорожка, проходящая вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области, закончено строительство автодороги Гузерипль – плато Лагонаки в Республике Адыгея. Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".
https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html
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хабаровский край, республика адыгея, тверская область, михаил мишустин
Хабаровский край, Республика Адыгея, Тверская область, Михаил Мишустин
Правительство выделит 4,4 миллиарда рублей на развитие туризма в регионах

Правительство выделило 4,4 миллиарда рублей на туристические кластеры в регионах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство выделяет более 4,4 миллиарда рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Хабаровском крае, Калининградской, Оренбургской и Тверской областях, сообщается в Telegram--канале кабмина.
"В 2024 году ряд регионов получит дополнительное финансирование на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 4,4 млрд рублей подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Средства получат Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, Хабаровский край, Калининградская, Оренбургская и Тверская области.
За счет выделенных средств, как отмечается, будет завершено строительство инфраструктуры по обслуживанию туристических судов в устье реки Шоша в Тверской области, достроена велодорожка, проходящая вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы в Калининградской области, закончено строительство автодороги Гузерипль – плато Лагонаки в Республике Адыгея.
Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".
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Хабаровский крайРеспублика АдыгеяТверская областьМихаил Мишустин
 
 
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