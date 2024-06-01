https://ria.ru/20240601/poteri-1949894711.html

Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa

Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa - РИА Новости, 01.06.2024

Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa

Итальянский бизнес из-за санкций Вашингтона и Брюсселя теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, так как на смену ему приходят... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:19

2024-06-01T16:19

2024-06-01T16:19

вашингтон (штат)

брюссель

китай

витторио торрембини

gim unimpresa

пмэф-2024

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Итальянский бизнес из-за санкций Вашингтона и Брюсселя теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, так как на смену ему приходят предприниматели из Китая, Вьетнама, Турции, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска", - сказал он. Дальше, по его мнению, будет больше. "Ведь в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5-10 лет вперед, он ее сворачивает", - добавил собеседник агентства. На место итальянцев, заметил Торрембини, приходят китайцы, вьетнамцы, представители других азиатских стран, турки. "Это – с одной стороны. С другой - вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт", - подчеркнул президент GIM Unimpresa. "Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России, боюсь, уже не восстановить", - заключил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html

https://ria.ru/20240530/es-1949366138.html

https://ria.ru/20240530/vengriya-1949262552.html

вашингтон (штат)

брюссель

китай

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вашингтон (штат), брюссель, китай, витторио торрембини, gim unimpresa, пмэф-2024, в мире, санкции в отношении россии