https://ria.ru/20240601/poteri-1949894711.html
Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa
Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa - РИА Новости, 01.06.2024
Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa
Итальянский бизнес из-за санкций Вашингтона и Брюсселя теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, так как на смену ему приходят... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:19
2024-06-01T16:19
2024-06-01T16:19
вашингтон (штат)
брюссель
китай
витторио торрембини
gim unimpresa
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в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Итальянский бизнес из-за санкций Вашингтона и Брюсселя теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, так как на смену ему приходят предприниматели из Китая, Вьетнама, Турции, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска", - сказал он. Дальше, по его мнению, будет больше. "Ведь в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5-10 лет вперед, он ее сворачивает", - добавил собеседник агентства. На место итальянцев, заметил Торрембини, приходят китайцы, вьетнамцы, представители других азиатских стран, турки. "Это – с одной стороны. С другой - вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт", - подчеркнул президент GIM Unimpresa. "Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России, боюсь, уже не восстановить", - заключил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), брюссель, китай, витторио торрембини, gim unimpresa, пмэф-2024, в мире, санкции в отношении россии
Вашингтон (штат), Брюссель, Китай, Витторио Торрембини, GIM Unimpresa, ПМЭФ-2024, В мире, Санкции в отношении России
Итальянский бизнес теряет российский рынок, заявили в GIM Unimpresa
Президент GIM Unimpresa: потери итальянского бизнеса в России не восстановить
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Итальянский бизнес из-за санкций Вашингтона и Брюсселя теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, так как на смену ему приходят предприниматели из Китая, Вьетнама, Турции, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска", - сказал он.
Дальше, по его мнению, будет больше. "Ведь в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5-10 лет вперед, он ее сворачивает", - добавил собеседник агентства.
На место итальянцев, заметил Торрембини, приходят китайцы, вьетнамцы, представители других азиатских стран, турки.
"Это – с одной стороны. С другой - вы сами начинаете развивать свою экономику, заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт", - подчеркнул президент GIM Unimpresa. "Словом, то, что итальянские компании сегодня теряют в России
, боюсь, уже не восстановить", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.