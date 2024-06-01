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Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 01.06.2024
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО
Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:43
2024-06-01T15:43
2024-06-01T15:43
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
владимир путин
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в случае оформления удостоверения инвалида боевых действий по-прежнему получают инвалидность по общему заболеванию, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества". "Существуют и проблемы, о которых мы говорили с вами ранее. Мне хочется, конечно же, их сейчас озвучить. До сих пор все-таки затягивается время с выдачей удостоверений ветерана боевых действий", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства. Она отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены государством ветеранам. "У нас до сих пор (имеющие) статус "частные военные компании" и "защитники Донбасса" не получают (статус) инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", - уточнила председатель фонда "Защитники Отечества". По ее мнению, эти вопросы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, и фонд готов помочь министерству обороны собирать документы для бойцов, чтобы выдача удостоверений стала системным процессом, "потому что люди иногда ждут зачастую больше года этих документов".
https://ria.ru/20240531/svo-1949719776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донбасс, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО
Цивилева: затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в случае оформления удостоверения инвалида боевых действий по-прежнему получают инвалидность по общему заболеванию, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества".
"Существуют и проблемы, о которых мы говорили с вами ранее. Мне хочется, конечно же, их сейчас озвучить. До сих пор все-таки затягивается время с выдачей удостоверений ветерана боевых действий", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.
Она отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены государством ветеранам.
"У нас до сих пор (имеющие) статус "частные военные компании" и "защитники Донбасса" не получают (статус) инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", - уточнила председатель фонда "Защитники Отечества".
По ее мнению, эти вопросы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, и фонд готов помочь министерству обороны собирать документы для бойцов, чтобы выдача удостоверений стала системным процессом, "потому что люди иногда ждут зачастую больше года этих документов".