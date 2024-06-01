https://ria.ru/20240601/pomosch-1949888966.html

Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО

Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 01.06.2024

Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО

Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:43

2024-06-01T15:43

2024-06-01T15:43

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

россия

владимир путин

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в случае оформления удостоверения инвалида боевых действий по-прежнему получают инвалидность по общему заболеванию, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества". "Существуют и проблемы, о которых мы говорили с вами ранее. Мне хочется, конечно же, их сейчас озвучить. До сих пор все-таки затягивается время с выдачей удостоверений ветерана боевых действий", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства. Она отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены государством ветеранам. "У нас до сих пор (имеющие) статус "частные военные компании" и "защитники Донбасса" не получают (статус) инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", - уточнила председатель фонда "Защитники Отечества". По ее мнению, эти вопросы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, и фонд готов помочь министерству обороны собирать документы для бойцов, чтобы выдача удостоверений стала системным процессом, "потому что люди иногда ждут зачастую больше года этих документов".

https://ria.ru/20240531/svo-1949719776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донбасс, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"