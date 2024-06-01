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Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:43 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pomosch-1949888966.html
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 01.06.2024
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО
Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:43
2024-06-01T15:43
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
россия
владимир путин
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в случае оформления удостоверения инвалида боевых действий по-прежнему получают инвалидность по общему заболеванию, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества". "Существуют и проблемы, о которых мы говорили с вами ранее. Мне хочется, конечно же, их сейчас озвучить. До сих пор все-таки затягивается время с выдачей удостоверений ветерана боевых действий", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства. Она отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены государством ветеранам. "У нас до сих пор (имеющие) статус "частные военные компании" и "защитники Донбасса" не получают (статус) инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", - уточнила председатель фонда "Защитники Отечества". По ее мнению, эти вопросы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, и фонд готов помочь министерству обороны собирать документы для бойцов, чтобы выдача удостоверений стала системным процессом, "потому что люди иногда ждут зачастую больше года этих документов".
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общество, донбасс, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Цивилева рассказала Путину о сложностях в оказании помощи ветеранам СВО

Цивилева: затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Затягивается время выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО, а сотрудники частных военных компаний и бойцы в статусе защитников Донбасса в случае оформления удостоверения инвалида боевых действий по-прежнему получают инвалидность по общему заболеванию, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества".
"Существуют и проблемы, о которых мы говорили с вами ранее. Мне хочется, конечно же, их сейчас озвучить. До сих пор все-таки затягивается время с выдачей удостоверений ветерана боевых действий", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.
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Она отметила, что это вопрос справедливости и скорейшего доступа к мерам социальной поддержки, которые положены государством ветеранам.
"У нас до сих пор (имеющие) статус "частные военные компании" и "защитники Донбасса" не получают (статус) инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат", - уточнила председатель фонда "Защитники Отечества".
По ее мнению, эти вопросы требуют налаживания межведомственного взаимодействия, и фонд готов помочь министерству обороны собирать документы для бойцов, чтобы выдача удостоверений стала системным процессом, "потому что люди иногда ждут зачастую больше года этих документов".
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассРоссияВладимир ПутинФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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