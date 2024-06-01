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"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России - РИА Новости, 01.06.2024
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05:30 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pomosch-1949821475.html
"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России
"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России - РИА Новости, 01.06.2024
"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России
Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T05:30
2024-06-01T05:30
в мире
россия
арктика
красное море
центр стратегических и международных исследований
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого контролирует Россия, пишет журнал Foreign Policy."Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути", — говорится в публикации.Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты. Новые маршруты среди тающих льдов на Севморпути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.Однако в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск подчеркнула в интервью, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и содержит там мощный Северный флот."Большую часть Северного морского пути — около 70 процентов Арктики — контролируют российские власти, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы", — отметили в американском издании.В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что навигация на Северном морском пути станет круглогодичной в 2024 году. По прогнозам правительства России, объем перевозок по Севморпути в 2024 году вырастет до порядка 40 миллионов тонн. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, считает, что ежегодный объем перевозок достигнет 220 миллионов тонн к 2035 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240508/predlozhenie-1944553130.html
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россия
арктика
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в мире, россия, арктика, красное море, центр стратегических и международных исследований , сша
В мире, Россия, Арктика, Красное море, Центр стратегических и международных исследований , США
"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России

FP: западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

© iStock.com / MedvedkovСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© iStock.com / Medvedkov
Сухогруз. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого контролирует Россия, пишет журнал Foreign Policy.
"Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути", — говорится в публикации.
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Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты. Новые маршруты среди тающих льдов на Севморпути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.
Однако в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск подчеркнула в интервью, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и содержит там мощный Северный флот.
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"Большую часть Северного морского пути — около 70 процентов Арктики — контролируют российские власти, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы", — отметили в американском издании.
В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что навигация на Северном морском пути станет круглогодичной в 2024 году.
По прогнозам правительства России, объем перевозок по Севморпути в 2024 году вырастет до порядка 40 миллионов тонн. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, считает, что ежегодный объем перевозок достигнет 220 миллионов тонн к 2035 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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