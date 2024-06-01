https://ria.ru/20240601/pomosch-1949821475.html

"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России

"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России - РИА Новости, 01.06.2024

"У них 70 процентов". Западу неожиданно понадобилась помощь России

Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T05:30

2024-06-01T05:30

2024-06-01T05:30

в мире

россия

арктика

красное море

центр стратегических и международных исследований

сша

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого контролирует Россия, пишет журнал Foreign Policy."Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути", — говорится в публикации.Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты. Новые маршруты среди тающих льдов на Севморпути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.Однако в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск подчеркнула в интервью, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и содержит там мощный Северный флот."Большую часть Северного морского пути — около 70 процентов Арктики — контролируют российские власти, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы", — отметили в американском издании.В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что навигация на Северном морском пути станет круглогодичной в 2024 году. По прогнозам правительства России, объем перевозок по Севморпути в 2024 году вырастет до порядка 40 миллионов тонн. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, в свою очередь, считает, что ежегодный объем перевозок достигнет 220 миллионов тонн к 2035 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240508/predlozhenie-1944553130.html

https://ria.ru/20240526/shelf-1948401877.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

россия

арктика

красное море

сша

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в мире, россия, арктика, красное море, центр стратегических и международных исследований , сша