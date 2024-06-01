https://ria.ru/20240601/polsha-1949852521.html

Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России

Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России - РИА Новости, 01.06.2024

Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России

Польша поднимала свою авиацию из-за якобы активности дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:40

2024-06-01T11:40

2024-06-01T11:43

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россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Польша поднимала свою авиацию из-за якобы активности дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны."Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", — пишет ведомство.Сейчас самолеты уже вернулись на исходные позиции.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240524/rossiya-1948064961.html

польша

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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины