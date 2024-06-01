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Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России
Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России - РИА Новости, 01.06.2024
Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России
Польша поднимала свою авиацию из-за якобы активности дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:40
2024-06-01T11:40
2024-06-01T11:43
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Польша поднимала свою авиацию из-за якобы активности дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны."Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", — пишет ведомство.Сейчас самолеты уже вернулись на исходные позиции.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240524/rossiya-1948064961.html
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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Польша подняла в небо истребители из-за "действий" России
Польша подняла в небо самолеты из-за действий российской авиации на Украине