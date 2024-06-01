https://ria.ru/20240601/pogoda-1949899377.html

На Ставрополье за сутки выпало более 60 процентов месячной нормы осадков

На Ставрополье за сутки выпало более 60 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 01.06.2024

На Ставрополье за сутки выпало более 60 процентов месячной нормы осадков

Более 60% месячной нормы осадков выпало за сутки в четырех округах южной части Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:56

2024-06-01T16:56

2024-06-01T17:00

происшествия

жкх

ставропольский край

советский

зеленокумск

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 1 июн – РИА Новости. Более 60% месячной нормы осадков выпало за сутки в четырех округах южной части Ставропольского края, заявил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.Ранее главное управление МЧС по региону сообщало, что с 31 мая по 1 июня на территории Ставропольского края местами ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В регионе введен режим повышенной готовности из-за угрозы стихии. "Пока наиболее сильные дожди прошли в Минераловодском, Новоселицком, Советском и Георгиевском округах. Со вчерашнего вечера в этих территориях выпало более 60% месячной нормы осадков. Град сильнее всего навредил в Андроповском, Георгиевском, Минераловодском, Предгорном округах. Зафиксированы отключения электроэнергии. Работают аварийные бригады", – написал Владимиров.Губернатор региона добавил, что на отдельных участках стихия повредила поля и сады. "Поручил министру сельского хозяйства Сергею Измалкову представить анализ ситуации и предложения по мерам устранения последствий", – отметил Владимиров. По данным министерства энергетики, промышленности и связи края, отключения объектов электросетевого хозяйства зафиксированы на территории городов Кавказских Минеральных Вод, Зеленокумска, Советского, Предгорного и Георгиевского округов. Энергоснабжение восстановлено для порядка 17 тысяч абонентов. "По оперативным данным без электричества частично продолжают оставаться потребители Минеральных Вод, села Нижняя Александровка и посёлка Иноземцево. К аварийно-восстановительным работам привлечены все имеющиеся бригады оперативного персонала электросетевых организаций. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20231213/gololed-1915461688.html

https://ria.ru/20240531/mchs-1949731121.html

https://ria.ru/20240531/nepogoda-1949765782.html

ставропольский край

советский

зеленокумск

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происшествия, жкх, ставропольский край, советский , зеленокумск, владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)