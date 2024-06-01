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Москвичам рассказали о погоде в первый день лета - РИА Новости, 01.06.2024
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09:41 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949838593.html
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета - РИА Новости, 01.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Локальные грозы, не исключен град и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:41
2024-06-01T09:41
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Локальные грозы, не исключен град и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть приближающегося с запада циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны локальные грозы и не исключён град. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28 - плюс 30 градусов, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31 градуса тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Давление около нормы, в течение дня будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются грозы и до плюс 30 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Локальные грозы, не исключен град и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть приближающегося с запада циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны локальные грозы и не исключён град. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28 - плюс 30 градусов, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31 градуса тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Давление около нормы, в течение дня будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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