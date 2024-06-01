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Жителям Петербурга пообещали хорошую погоду в дни ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2024
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03:48 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818819.html
Жителям Петербурга пообещали хорошую погоду в дни ПМЭФ
Жителям Петербурга пообещали хорошую погоду в дни ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2024
Жителям Петербурга пообещали хорошую погоду в дни ПМЭФ
В дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге будет 22-25 градусов тепла, дождей не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:48
2024-06-01T03:48
общество
санкт-петербург
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
пмэф-2024
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге будет 22-25 градусов тепла, дождей не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Настоящие белые ночи, будет теплая погода. Дожди для Питера характерны, но во второй половине недели даже они прекратятся. Ночные температуры – 14-16 градусов, а дневные – 22-25. Замечательная погода", - сказал Вильфанд. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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общество, санкт-петербург, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, пмэф-2024
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, ПМЭФ-2024
Жителям Петербурга пообещали хорошую погоду в дни ПМЭФ

Вильфанд: в дни ПМЭФ в Петербурге будет 22-25 градусов тепла, без дождей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости
Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге будет 22-25 градусов тепла, дождей не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Настоящие белые ночи, будет теплая погода. Дожди для Питера характерны, но во второй половине недели даже они прекратятся. Ночные температуры – 14-16 градусов, а дневные – 22-25. Замечательная погода", - сказал Вильфанд.
Участники ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В ПМЭФ примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран
Вчера, 11:54
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПМЭФ-2024
 
 
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