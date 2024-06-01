https://ria.ru/20240601/poezd-1949837848.html

В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда

В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 01.06.2024

В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда

Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:35

2024-06-01T09:35

2024-06-01T09:39

происшествия

забайкальская железная дорога

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале. "Первого июня в 12.29 (6.29 мск) местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная - Селеткан", - говорится в сообщении. ЧП произошло днем 31 мая на перегоне Ледяная - Селеткан ЗабЖД. Движение поездов по перегону было временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. "Железнодорожники восстановили более 200 метров одного и около 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника", - уточняет ЗабЖД. Утром в субботу восстановили движение поездов по одному пути перегона. Задержанные в результате схода пять пассажирских поездов отправили по маршрутам. Максимальное время задержки составило восемь часов.

https://ria.ru/20240531/mchs-1949696423.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальская железная дорога , амурская область