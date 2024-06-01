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В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 01.06.2024
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09:35 01.06.2024 (обновлено: 09:39 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/poezd-1949837848.html
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 01.06.2024
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда
Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:35
2024-06-01T09:39
происшествия
забайкальская железная дорога
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале. "Первого июня в 12.29 (6.29 мск) местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная - Селеткан", - говорится в сообщении. ЧП произошло днем 31 мая на перегоне Ледяная - Селеткан ЗабЖД. Движение поездов по перегону было временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. "Железнодорожники восстановили более 200 метров одного и около 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника", - уточняет ЗабЖД. Утром в субботу восстановили движение поездов по одному пути перегона. Задержанные в результате схода пять пассажирских поездов отправили по маршрутам. Максимальное время задержки составило восемь часов.
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происшествия, забайкальская железная дорога , амурская область
Происшествия, Забайкальская железная дорога , Амурская область
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда

ЗабЖД: на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье завершили работы

© Фото : СоцсетиМесто схода вагонов с углем на Забайкальской железной дороге в Амурской области
Место схода вагонов с углем на Забайкальской железной дороге в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Соцсети
Место схода вагонов с углем на Забайкальской железной дороге в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале.
«
"Первого июня в 12.29 (6.29 мск) местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная - Селеткан", - говорится в сообщении.
ЧП произошло днем 31 мая на перегоне Ледяная - Селеткан ЗабЖД. Движение поездов по перегону было временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет.
"Железнодорожники восстановили более 200 метров одного и около 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника", - уточняет ЗабЖД.
Утром в субботу восстановили движение поездов по одному пути перегона. Задержанные в результате схода пять пассажирских поездов отправили по маршрутам. Максимальное время задержки составило восемь часов.
Пожар на месте схода вагонов грузового поезда в Приамурье. 31 мая 2024
В Приамурье потушили загоревшийся уголь после схода вагонов поезда
31 мая, 15:22
 
ПроисшествияЗабайкальская железная дорогаАмурская область
 
 
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