https://ria.ru/20240601/poezd-1949837848.html
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда - РИА Новости, 01.06.2024
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда
Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:35
2024-06-01T09:35
2024-06-01T09:39
происшествия
забайкальская железная дорога
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале. "Первого июня в 12.29 (6.29 мск) местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная - Селеткан", - говорится в сообщении. ЧП произошло днем 31 мая на перегоне Ледяная - Селеткан ЗабЖД. Движение поездов по перегону было временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. "Железнодорожники восстановили более 200 метров одного и около 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника", - уточняет ЗабЖД. Утром в субботу восстановили движение поездов по одному пути перегона. Задержанные в результате схода пять пассажирских поездов отправили по маршрутам. Максимальное время задержки составило восемь часов.
https://ria.ru/20240531/mchs-1949696423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, забайкальская железная дорога , амурская область
Происшествия, Забайкальская железная дорога , Амурская область
В Приамурье восстановили движение на месте схода вагонов грузового поезда
ЗабЖД: на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье завершили работы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости.
Восстановительные работы на месте схода 29 вагонов грузового поезда в Приамурье полностью завершены, движение открыто по обоим путям, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале
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"Первого июня в 12.29 (6.29 мск) местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная - Селеткан", - говорится в сообщении.
ЧП произошло днем 31 мая на перегоне Ледяная - Селеткан ЗабЖД. Движение поездов по перегону было временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет.
"Железнодорожники восстановили более 200 метров одного и около 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника", - уточняет ЗабЖД.
Утром в субботу восстановили движение поездов по одному пути перегона. Задержанные в результате схода пять пассажирских поездов отправили по маршрутам. Максимальное время задержки составило восемь часов.