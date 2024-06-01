https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html

Итальянские бизнесмены тайно приедут на ПМЭФ

Итальянские бизнесмены тайно приедут на ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2024

Итальянские бизнесмены тайно приедут на ПМЭФ

Последние два года итальянские бизнесмены предпочитают не афишировать свое присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на сей раз... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T07:16

2024-06-01T07:16

2024-06-01T07:16

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Последние два года итальянские бизнесмены предпочитают не афишировать свое присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на сей раз они приедут в составе 15 человек, чтобы прозондировать почву на предмет установления контактов с российскими коллегами, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Итальянские предприниматели предпочитают не афишировать свое присутствие на ПМЭФ. Встречи проводят инкогнито", - сказал он. По его словам, в прошлом году, например, они участвовали в работе ПМЭФ неофициально. "В нынешнем - итальянские бизнесмены также не обойдут своим вниманием ПМЭФ, приехать, позондировать почву на предмет установления контактов с российскими коллегами собираются, насколько я знаю, человек 15", - заметил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/pmef-1949619412.html

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витторио торрембини, пмэф-2024, в мире, италия, россия