https://ria.ru/20240601/plen-1949822333.html
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона - РИА Новости, 01.06.2024
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона
Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Первомайском в ДНР после атаки на них украинского же дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:04
2024-06-01T06:04
2024-06-01T06:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Первомайском в ДНР после атаки на них украинского же дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян. Водян рассказал, что его с сослуживцами отправили штурмовать российские позиции в Первомайском. Когда они с группой высадились, то были атакованы дроном. Все бойцы получили ранения, однако в штабе им приказали "продолжать захватывать точку". В ходе выполнения задания, штурмовая группа встретила отпор российских бойцов и укрылась на втором этаже полуразрушенного дома. "И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться", - сказал военнопленный. Также он рассказал, что украинский дрон залетел в окно, раненый старший группы успел среагировать и расстрелять его из автомата, тем самым спас всю группу. "Он не успел сдетонировать... а там где-то с полкилограмма, килограмм пластида или тротила было, нас бы просто по частям разорвало", - добавил Водян.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949821682.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона
Пленный: в ДНР группа солдат ВСУ сдалась в плен после атаки украинского дрона
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Первомайском в ДНР после атаки на них украинского же дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян.
Водян рассказал, что его с сослуживцами отправили штурмовать российские позиции в Первомайском. Когда они с группой высадились, то были атакованы дроном. Все бойцы получили ранения, однако в штабе им приказали "продолжать захватывать точку".
В ходе выполнения задания, штурмовая группа встретила отпор российских бойцов и укрылась на втором этаже полуразрушенного дома.
"И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины
. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться", - сказал военнопленный.
Также он рассказал, что украинский дрон залетел в окно, раненый старший группы успел среагировать и расстрелять его из автомата, тем самым спас всю группу.
"Он не успел сдетонировать... а там где-то с полкилограмма, килограмм пластида или тротила было, нас бы просто по частям разорвало", - добавил Водян.