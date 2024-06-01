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Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона - РИА Новости, 01.06.2024
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06:04 01.06.2024 (обновлено: 06:42 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/plen-1949822333.html
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона - РИА Новости, 01.06.2024
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона
Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Первомайском в ДНР после атаки на них украинского же дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:04
2024-06-01T06:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Первомайском в ДНР после атаки на них украинского же дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян. Водян рассказал, что его с сослуживцами отправили штурмовать российские позиции в Первомайском. Когда они с группой высадились, то были атакованы дроном. Все бойцы получили ранения, однако в штабе им приказали "продолжать захватывать точку". В ходе выполнения задания, штурмовая группа встретила отпор российских бойцов и укрылась на втором этаже полуразрушенного дома. "И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться", - сказал военнопленный. Также он рассказал, что украинский дрон залетел в окно, раненый старший группы успел среагировать и расстрелять его из автомата, тем самым спас всю группу. "Он не успел сдетонировать... а там где-то с полкилограмма, килограмм пластида или тротила было, нас бы просто по частям разорвало", - добавил Водян.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона

Пленный: в ДНР группа солдат ВСУ сдалась в плен после атаки украинского дрона

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в Первомайском в ДНР после атаки на них украинского же дрона-камикадзе, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян.
Водян рассказал, что его с сослуживцами отправили штурмовать российские позиции в Первомайском. Когда они с группой высадились, то были атакованы дроном. Все бойцы получили ранения, однако в штабе им приказали "продолжать захватывать точку".
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В ходе выполнения задания, штурмовая группа встретила отпор российских бойцов и укрылась на втором этаже полуразрушенного дома.
"И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться", - сказал военнопленный.
Также он рассказал, что украинский дрон залетел в окно, раненый старший группы успел среагировать и расстрелять его из автомата, тем самым спас всю группу.
"Он не успел сдетонировать... а там где-то с полкилограмма, килограмм пластида или тротила было, нас бы просто по частям разорвало", - добавил Водян.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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