https://ria.ru/20240601/peresdacha-1949833994.html
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы - РИА Новости, 01.06.2024
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы
Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:06
2024-06-01T09:06
2024-06-01T09:06
общество
россия
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745629325_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_ce558879522230454494cd6807c47c61.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. "Результаты (пересдачи - ред.) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи ЕГЭ окажутся в распоряжении приемных комиссий университетов практически сразу. В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745629325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7fdc05b24b9a67567e1c71a7957a390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы
Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении