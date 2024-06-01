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Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы - РИА Новости, 01.06.2024
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09:06 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/peresdacha-1949833994.html
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы - РИА Новости, 01.06.2024
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы
Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:06
2024-06-01T09:06
общество
россия
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. "Результаты (пересдачи - ред.) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи ЕГЭ окажутся в распоряжении приемных комиссий университетов практически сразу. В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
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общество, россия, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Навигатор абитуриента, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы

Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУказатель на территории Московского городского педагогического университета
Указатель на территории Московского городского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Указатель на территории Московского городского педагогического университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки.
«
"Результаты (пересдачи - ред.) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи ЕГЭ окажутся в распоряжении приемных комиссий университетов практически сразу.
В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
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ОбществоРоссияНавигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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