https://ria.ru/20240601/peresdacha-1949833994.html

Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы

Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы - РИА Новости, 01.06.2024

Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы

Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:06

2024-06-01T09:06

2024-06-01T09:06

общество

россия

навигатор абитуриента

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении в вузы РФ, главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. "Результаты (пересдачи - ред.) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи ЕГЭ окажутся в распоряжении приемных комиссий университетов практически сразу. В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.

https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html

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общество, россия, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)