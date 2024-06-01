https://ria.ru/20240601/pentagon-1949820232.html

Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис - РИА Новости, 01.06.2024

Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу отказался признавать ответственность НАТО и стремление альянса к экспансии в начале украинского конфликта. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T04:41

2024-06-01T04:41

2024-06-01T04:50

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу отказался признавать ответственность НАТО и стремление альянса к экспансии в начале украинского конфликта. "Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис", — заявил он журналисту во время выступления на саммите "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре, ежегодного публичного форума по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам шефа Пентагона, он считает именно Россию ответственной в сложившейся ситуации, а не стремление НАТО к расширению. Диалог Шангри Ла, получивший название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где он проводится, организован сингапурским филиалом действующего в Лондоне Международного института стратегических исследований, и проводится в этом году в 21-й раз. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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