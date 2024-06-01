https://ria.ru/20240601/pasport-1949882218.html
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта - РИА Новости, 01.06.2024
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в преддверии летних отпусков напомнила россиянам о необходимости проверить данные и сроки действия заграничного... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:55
2024-06-01T14:55
2024-06-01T17:23
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в преддверии летних отпусков напомнила россиянам о необходимости проверить данные и сроки действия заграничного паспорта. "МВД РФ напоминает, что в преддверии летних отпусков необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта. Въезд и выезд на территорию России осуществляется при наличии у гражданина заграничного паспорта, который представляет собой официальный документ и удостоверяет личность гражданина за пределами России", - сказала она. В ведомстве отметили, что получить такой документ в соответствии с установленными правилами может любой человек вне зависимости от возраста. "Гражданин обязан при получении документа самостоятельно проверить правильность написанных в нем данных. При изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта, необходимо своевременно обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания. Такой паспорт будет заменен бесплатно", - подчеркнула представитель ведомства. В МВД напомнили, что гражданин РФ может быть ограничен в праве на выезд не иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном ФЗ от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". "В случае возникновения проблемных ситуаций МВД России готово рассмотреть в кратчайший срок обращения граждан при их поступлении через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России", - заключила Волк.
https://ria.ru/20240601/ator-1949806962.html
https://ria.ru/20240524/mid-1948058109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, санкции в отношении россии, новости - туризм
Туризм, Общество, Россия, Санкции в отношении России, Новости - Туризм
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
МВД призвало россиян проверить данные и сроки действия заграничного паспорта
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в преддверии летних отпусков напомнила россиянам о необходимости проверить данные и сроки действия заграничного паспорта.
"МВД РФ напоминает, что в преддверии летних отпусков необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта. Въезд и выезд на территорию России осуществляется при наличии у гражданина заграничного паспорта, который представляет собой официальный документ и удостоверяет личность гражданина за пределами России", - сказала она.
В ведомстве отметили, что получить такой документ в соответствии с установленными правилами может любой человек вне зависимости от возраста.
"Гражданин обязан при получении документа самостоятельно проверить правильность написанных в нем данных. При изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта, необходимо своевременно обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания. Такой паспорт будет заменен бесплатно", - подчеркнула представитель ведомства.
В МВД напомнили, что гражданин РФ может быть ограничен в праве на выезд не иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном ФЗ от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
"В случае возникновения проблемных ситуаций МВД России готово рассмотреть в кратчайший срок обращения граждан при их поступлении через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России", - заключила Волк.