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Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги - РИА Новости, 01.06.2024
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12:35 01.06.2024 (обновлено: 12:45 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949861717.html
Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги
Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги - РИА Новости, 01.06.2024
Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное РЖД поручение... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:35
2024-06-01T12:45
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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное РЖД поручение восстановить поврежденные в Армении в результате наводнения участки железной дороги, сообщили в пресс-службе армянского правительства. Отмечается, что президент России поздравил премьера с днем рождения. "Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийском марзе из-за наводнения 25-26 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948468744.html
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в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин, ржд
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, РЖД
Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги

Пашинян поблагодарил Путина за поручение восстановить поврежденные участки ж/д

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное РЖД поручение восстановить поврежденные в Армении в результате наводнения участки железной дороги, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Отмечается, что президент России поздравил премьера с днем рождения.
"Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийском марзе из-за наводнения 25-26 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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В миреРоссияАрменияНикол ПашинянВладимир ПутинРЖД
 
 
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