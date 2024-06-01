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Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги

Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги - РИА Новости, 01.06.2024

Пашинян поблагодарил Путина за помощь в восстановлении железной дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное РЖД поручение... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:35

2024-06-01T12:35

2024-06-01T12:45

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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное РЖД поручение восстановить поврежденные в Армении в результате наводнения участки железной дороги, сообщили в пресс-службе армянского правительства. Отмечается, что президент России поздравил премьера с днем рождения. "Пашинян поблагодарил президента РФ за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийском марзе из-за наводнения 25-26 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

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в мире, россия, армения, никол пашинян, владимир путин, ржд