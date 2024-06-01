Посол Белоруссии принял участие в открытии памятника Столыпину под Орлом
Посол Белоруссии Крутой принял участие в открытии памятника Столыпину под Орлом
© Фото : Посольство Беларуси в РФПосол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой принял участие в открытии гимназии имени Петра Столыпина
© Фото : Посольство Беларуси в РФ
Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой принял участие в открытии гимназии имени Петра Столыпина
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой принял участие в открытии сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина, а также памятника реформатору в пригороде Орла, сообщило посольство.
"В деревне Сабуровские Выселки недалеко от Орла состоялось открытие сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина, а также памятника знаменитому реформатору", - сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.
Посол Дмитрий Крутой назвал Столыпина, который в 1902-1903 годах был губернатором Гродно (ныне областной центр в Белоруссии), "не чужим для Беларуси человеком". В гимназии открыт учебный класс "Гомсельмаш", где будущих аграриев будут обучать работать с сельскохозяйственной техникой белорусского производства.
Петр Столыпин в 1906-1911 годах был министром внутренних дел и председателем Совета министров Российской империи. Первого сентября (14-го по новому стилю) 1911 года был смертельно ранен в Киеве в результате покушения террориста-революционера, спустя четыре дня скончался.
Посол Белоруссии в субботу совершает рабочую поездку в Орел. По сообщению посольства, состоялась его встреча с губернатором Андреем Клычковым.
"Клычков подчеркнул, что с удовольствием посетит в конце июня Форум регионов Беларуси и России, где запланировано подписание соглашений о сотрудничестве региона с Брестской и Витебской областями Беларуси. Рассказал о сложившихся дружеских отношениях с Гомельской областью, добавил, что прорабатывается вопрос заключения соглашения об установлении побратимских связей Гомеля и Орла. Отдельно губернатор подчеркнул заинтересованность региона в строительстве мультибрендового дилерского центра белорусской техники. Вопрос сейчас прорабатывается с ОАО "Гомсельмаш" и другими заинтересованными", - сообщила дипмиссия по итогам встречи.
"Это большое событие, и для меня большая честь присутствовать здесь и передать вам самое искреннее, самое доброе, самое хорошее поздравление, приветствие от нашего лидера, от Александра Григорьевича Лукашенко. Он действительно давно знает об этом проекте, интересовался этим проектом и уполномочил меня сегодня вот здесь участвовать", - заверил посол в своем выступлении.
Столыпина он назвал "еще одной из многочисленных нитей между нашими странами", а также напомнил, что тот провел важную сельскохозяйственную реформу.