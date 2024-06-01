https://ria.ru/20240601/otdykh-1949765001.html

Названы самые популярные у россиян страны для путешествий в июне

Самые популярные у россиян страны

Названы самые популярные у россиян страны для путешествий в июне

Определены самые востребованные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первый месяц лета, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:23

2024-06-01T06:23

2024-06-01T06:23

туризм

новости - туризм

абхазия

турция

таиланд

отдых в россии

бали

бали (остров)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первый месяц лета, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы и выяснили, что спрос на пляжный отдых за границей в июне вырос на 80 процентов относительно прошлого года.Доля зарубежных направлений увеличилась с десяти до 14 процентов. При этом на пляжные курорты приходится 33 процента от всех бронирований в отелях за границей. В прошлом году показатель был меньше – 29 процентов.Лидеры спроса - Абхазия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы.Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля направления выросла с семи до 13 процентов.Также значительный рост спроса за год эксперты отмечают на азиатских пляжных направлениях – на 91 процент. Так, интерес к Индонезии вырос в три раза, к Таиланду – на 75 процентов.Курортные страны Ближнего Востока демонстрируют более умеренную динамику – число бронирований увеличилось на четверть. При этом заметный всплеск – на 55 процентов год к году – отмечается в ОАЭ.В Турции показатель увеличился на 27 процентов.Интересно, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и необходимость получения визы, судя по данным Ostrovok.ru, вырос интерес российских туристов к отдыху в Греции –на 74 процента.Средняя стоимость забронированной ночи на июнь по зарубежным курортным направлениям составляет 7,6 тысячи рублей. Самые дорогие заказы - на Мальдивах (в среднем 37,4 тысячи рублей в сутки) и Кипре – 11,3 тысячи рублей. Наиболее бюджетные варианты размещения за рубежом – в Абхазии (5,3 тысячи рублей) и Малайзии (4,9 тысячи рублей).

https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html

абхазия

турция

таиланд

бали

бали (остров)

оаэ

индонезия

мальдивы

египет

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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