https://ria.ru/20240601/otdykh-1949765001.html
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий в июне
Самые популярные у россиян страны
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий в июне
Определены самые востребованные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первый месяц лета, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:23
2024-06-01T06:23
2024-06-01T06:23
туризм
новости - туризм
абхазия
турция
таиланд
отдых в россии
бали
бали (остров)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первый месяц лета, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы и выяснили, что спрос на пляжный отдых за границей в июне вырос на 80 процентов относительно прошлого года.Доля зарубежных направлений увеличилась с десяти до 14 процентов. При этом на пляжные курорты приходится 33 процента от всех бронирований в отелях за границей. В прошлом году показатель был меньше – 29 процентов.Лидеры спроса - Абхазия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы.Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля направления выросла с семи до 13 процентов.Также значительный рост спроса за год эксперты отмечают на азиатских пляжных направлениях – на 91 процент. Так, интерес к Индонезии вырос в три раза, к Таиланду – на 75 процентов.Курортные страны Ближнего Востока демонстрируют более умеренную динамику – число бронирований увеличилось на четверть. При этом заметный всплеск – на 55 процентов год к году – отмечается в ОАЭ.В Турции показатель увеличился на 27 процентов.Интересно, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и необходимость получения визы, судя по данным Ostrovok.ru, вырос интерес российских туристов к отдыху в Греции –на 74 процента.Средняя стоимость забронированной ночи на июнь по зарубежным курортным направлениям составляет 7,6 тысячи рублей. Самые дорогие заказы - на Мальдивах (в среднем 37,4 тысячи рублей в сутки) и Кипре – 11,3 тысячи рублей. Наиболее бюджетные варианты размещения за рубежом – в Абхазии (5,3 тысячи рублей) и Малайзии (4,9 тысячи рублей).
https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html
абхазия
турция
таиланд
бали
бали (остров)
оаэ
индонезия
мальдивы
египет
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, абхазия, турция, таиланд, отдых в россии, бали, бали (остров), оаэ, индонезия, мальдивы, египет, отдых на море, статистика
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Турция, Таиланд, отдых в России, Бали, Бали (остров), ОАЭ, Индонезия, Мальдивы, Египет, Отдых на море, Статистика
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий в июне
Эксперты: Абхазия — самое популярное зарубежное направления у россиян в июне
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для отдыха самостоятельных российских туристов в первый месяц лета, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов проанализировали заказы и выяснили, что спрос на пляжный отдых за границей в июне вырос на 80 процентов относительно прошлого года.
Доля зарубежных направлений увеличилась с десяти до 14 процентов. При этом на пляжные курорты приходится 33 процента от всех бронирований в отелях за границей. В прошлом году показатель был меньше – 29 процентов.
Лидеры спроса - Абхазия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия, Мальдивы.
Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля направления выросла с семи до 13 процентов.
Также значительный рост спроса за год эксперты отмечают на азиатских пляжных направлениях – на 91 процент. Так, интерес к Индонезии вырос в три раза, к Таиланду – на 75 процентов.
Курортные страны Ближнего Востока демонстрируют более умеренную динамику – число бронирований увеличилось на четверть. При этом заметный всплеск – на 55 процентов год к году – отмечается в ОАЭ.
В Турции показатель увеличился на 27 процентов.
Интересно, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и необходимость получения визы, судя по данным Ostrovok.ru, вырос интерес российских туристов к отдыху в Греции –на 74 процента.
Средняя стоимость забронированной ночи на июнь по зарубежным курортным направлениям составляет 7,6 тысячи рублей. Самые дорогие заказы - на Мальдивах (в среднем 37,4 тысячи рублей в сутки) и Кипре – 11,3 тысячи рублей. Наиболее бюджетные варианты размещения за рубежом – в Абхазии (5,3 тысячи рублей) и Малайзии (4,9 тысячи рублей).