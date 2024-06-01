https://ria.ru/20240601/ostin-1949821142.html

Остин признался, что не испытывает радости от разговоров с коллегой из КНР

Остин признался, что не испытывает радости от разговоров с коллегой из КНР - РИА Новости, 01.06.2024

Остин признался, что не испытывает радости от разговоров с коллегой из КНР

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу признался, что не испытывает радости от разговоров со своим коллегой из Китая Дун Цзюнем. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T05:06

2024-06-01T05:06

2024-06-01T05:06

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ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу признался, что не испытывает радости от разговоров со своим коллегой из Китая Дун Цзюнем. Слова Остина прозвучали вскоре после прошедших переговоров руководителей оборонных ведомств двух стран. "Каждое обсуждение не будет радостным обсуждением, но важно, что мы продолжаем разговор друг с другом", - заявил он во время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию которого вел Пентагон. Остин добавил, что Вашингтону и Пекину нужно продолжать совместную работу над снижением рисков "просчетов и недоразумений". "Война или сражение с Китаем, на мой взгляд, не являются ни надвигающимися, ни неизбежными", - добавил он. Ранее Остин провел переговоры с главой минобороны КНР на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Как заявили в Пентагоне, встреча носила профессиональный и откровенный характер, длилась 75 минут, в течение которых стороны обсудили последние учения войск КНР в Тайваньском проливе, ситуацию вокруг Украины, а также недавние "провокации" со стороны Северной Кореи. Среди прочих тезисов, как отмечается, Остин донес до своего коллеги "обеспокоенность" Вашингтона относительно якобы имеющей место поддержки Пекином оборонного сектора России. В этой связи глава Пентагона отметил, что, если такого рода поддержка будет продолжаться, США и их союзники "будут вынуждены принять дальнейшие меры".

https://ria.ru/20240531/ssha-1949569928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, дун цзюнь