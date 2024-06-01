Остин признался, что не испытывает радости от разговоров с коллегой из КНР
Остин заявил, что война с Китаем не является неизбежной
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в субботу признался, что не испытывает радости от разговоров со своим коллегой из Китая Дун Цзюнем.
Слова Остина прозвучали вскоре после прошедших переговоров руководителей оборонных ведомств двух стран.
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Остин добавил, что Вашингтону и Пекину нужно продолжать совместную работу над снижением рисков "просчетов и недоразумений".
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"Война или сражение с Китаем, на мой взгляд, не являются ни надвигающимися, ни неизбежными", - добавил он.
Ранее Остин провел переговоры с главой минобороны КНР на полях сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Как заявили в Пентагоне, встреча носила профессиональный и откровенный характер, длилась 75 минут, в течение которых стороны обсудили последние учения войск КНР в Тайваньском проливе, ситуацию вокруг Украины, а также недавние "провокации" со стороны Северной Кореи.
Среди прочих тезисов, как отмечается, Остин донес до своего коллеги "обеспокоенность" Вашингтона относительно якобы имеющей место поддержки Пекином оборонного сектора России. В этой связи глава Пентагона отметил, что, если такого рода поддержка будет продолжаться, США и их союзники "будут вынуждены принять дальнейшие меры".