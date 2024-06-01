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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:29 01.06.2024 (обновлено: 23:30 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/opasnost-1949943445.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:29
2024-06-01T23:30
специальная военная операция на украине
белгород
безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии.В 23.15 мск мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном спустя 7 минут.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии.
В 23.15 мск мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
"Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном спустя 7 минут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасность
 
 
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