https://ria.ru/20240601/opasnost-1949943445.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:29
2024-06-01T23:29
2024-06-01T23:30
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии.В 23.15 мск мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном спустя 7 минут.
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белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность