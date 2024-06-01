https://ria.ru/20240601/opasnost-1949943445.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:29

2024-06-01T23:29

2024-06-01T23:30

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии.В 23.15 мск мэрия объявила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе."Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении, опубликованном спустя 7 минут.

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

белгород

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белгород, безопасность