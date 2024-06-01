https://ria.ru/20240601/opasnost-1949943187.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T23:23
2024-06-01T23:23
2024-06-01T23:23
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. "Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность