https://ria.ru/20240601/opasnost-1949943187.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T23:23

2024-06-01T23:23

2024-06-01T23:23

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. "Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность