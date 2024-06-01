https://ria.ru/20240601/opasnost-1949904164.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:23
2024-06-01T17:23
2024-06-01T17:27
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белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 16.40 мск. Через 40 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила об отмене сигнала ракетной опасности через 40 минут