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Умственно отсталого жителя Одессы признали годным к службе, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
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14:42 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/odessa-1949880245.html
Умственно отсталого жителя Одессы признали годным к службе, пишут СМИ
Умственно отсталого жителя Одессы признали годным к службе, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Умственно отсталого жителя Одессы признали годным к службе, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в Одессе задержали и признали годным к воинской службе умственно отсталого местного жителя, сообщило издание "Думская". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:42
2024-06-01T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе задержали и признали годным к воинской службе умственно отсталого местного жителя, сообщило издание "Думская". "Очередной скандал с одесским ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Сотрудники Киевского (районного - ред.) военкомата якобы забрали парня с олигофренией, а комиссия признала его годным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской". Издание публикует видеозапись с рассказом близких мобилизованного. Женщины сообщили, что мужчину с установленным диагнозом "умственная отсталость" признали годным к службе в ВСУ всего за полчаса. В данный момент родственники пытаются собрать необходимые документы, чтобы оспорить это решение. Как заявили в Одесском областном военкомате, граждане с диагнозом "олигофрения легких степеней" действительно могут быть признаны пригодными к военной службе в тыловых частях обеспечения. Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон, отменивший статус "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из законопроекта, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240228/mobilizatsiya-1930043215.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Умственно отсталого жителя Одессы признали годным к службе, пишут СМИ

"Думская": в Одессе военкомат признал годным к службе мужчину с олигофренией

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе задержали и признали годным к воинской службе умственно отсталого местного жителя, сообщило издание "Думская".
"Очередной скандал с одесским ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Сотрудники Киевского (районного - ред.) военкомата якобы забрали парня с олигофренией, а комиссия признала его годным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Думской".
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Издание публикует видеозапись с рассказом близких мобилизованного. Женщины сообщили, что мужчину с установленным диагнозом "умственная отсталость" признали годным к службе в ВСУ всего за полчаса. В данный момент родственники пытаются собрать необходимые документы, чтобы оспорить это решение.
Как заявили в Одесском областном военкомате, граждане с диагнозом "олигофрения легких степеней" действительно могут быть признаны пригодными к военной службе в тыловых частях обеспечения.
Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон, отменивший статус "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года.
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из законопроекта, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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