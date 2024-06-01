https://ria.ru/20240601/obstrel-1949938165.html

При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина

При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина - РИА Новости, 01.06.2024

При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан, сообщило... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:22

2024-06-01T22:22

2024-06-01T22:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 1 июня по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Гагарина ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия