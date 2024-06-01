https://ria.ru/20240601/obstrel-1949938165.html
При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина
При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан, сообщило... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:22
2024-06-01T22:22
2024-06-01T22:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на поселок Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 1 июня по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Гагарина ранен мужчина 1955 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина
СЦКК ДНР: при украинском обстреле поселка Красный Партизан пострадал мужчина