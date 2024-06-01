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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949908015.html
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника
Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:01
2024-06-01T18:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 15.50 - населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что в 14.40 мск ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на поселок Красный Партизан

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 15.50 - населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что в 14.40 мск ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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