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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника

Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника

Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:01

2024-06-01T18:01

2024-06-01T18:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 15.50 - населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что в 14.40 мск ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия