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Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника
Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:01
2024-06-01T18:01
2024-06-01T18:01
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Красный Партизан в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 15.50 - населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что в 14.40 мск ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли поселок Красный Партизан с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на поселок Красный Партизан