https://ria.ru/20240601/obstrel-1949873325.html

ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 01.06.2024

ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, один мирный житель... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:58

2024-06-01T13:58

2024-06-01T13:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 120 раз, один мирный житель был ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, осуществленных ВСУ 31 мая. Сводка была представлена в новом формате: в новой версии указывается общее количество обстрелов и атак БПЛА по муниципалитетам и перечисляются пострадавшие населенные пункты. Согласно данным губернатора, по восьми районам было выпущено 74 снаряда, зафиксировано не менее 53 атак с помощью беспилотников, включая сброс 21 взрывного устройства с дронов. За отчетный день повреждения выявлены в восьми квартирах, 14 частных домах, 24 транспортных средствах, соцобъекте, промпредприятии и на территории сельхозпредприятия. "В Белгородском районе за истекшие сутки противник нанес удары девятью БПЛА и совершил три обстрела, выпустив 25 боеприпасов по следующим населенным пунктам: село Нехотеевка, поселок Дубовое, село Петровка, село Варваровка, село Щетиновка, село Бессоновка, поселок Октябрьский, село Красный Хутор, сельское поселение Тавровское, поселок Майский, сельское поселение Новосадовское, сельское поселение Краснооктябрьское, сельское поселение Малиновское, сельское поселение Хохловское, сельское поселение Никольское, поселок городского типа Разумное… В Борисовском районе населенные пункты: село Цаповка, поселок Борисовка, село Грузское были атакованы двумя дронами-камикадзе и три раза обстреляны девятью боеприпасами", - написал Гладков. По данным главы региона, в Белгороде, селе Новопетровка Валуйского горокруга и селе Тишанка Волоконовского района зафиксированы атаки беспилотниками. В Грайворонском горокруге по шести населенным пунктам были выпущены восемь дронов-камикадзе и 16 снарядов, на них также было сброшено восемь взрывных устройств. Один мужчина был ранен в ногу, уточнил глава области. "В Краснояружском районе за истекшие сутки противник обстрелял село Поповка, поселок Степное, село Теребрено одним дроном-камикадзе, совершил три атаки дронами, сбросив 10 боеприпасов, а также выпустил четыре снаряда. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском городском округе: МАПП "Шебекино", населенные пункты - поселок Красное, село Муром, село Середа, город Шебекино, село Новая Таволжанка - были обстреляны 20 снарядами, атакованы восемью дронами-камикадзе и двумя взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Также над территорией округа системой ПВО отражена воздушная атака", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков