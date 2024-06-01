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В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
Жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без электричества после украинского обстрела села Графовка Краснояружского района, пострадавших... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:24
2024-06-01T13:24
2024-06-01T13:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без электричества после украинского обстрела села Графовка Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: поселка Прилесье, села Графовка, села Романовка, села Демидовка, села Поповка и села Репяховка", - написал губернатор. Он добавил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километра от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
Гладков: шесть сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ