https://ria.ru/20240601/obstrel-1949868630.html

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

Жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без электричества после украинского обстрела села Графовка Краснояружского района, пострадавших... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:24

2024-06-01T13:24

2024-06-01T13:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Белгородской области остались без электричества после украинского обстрела села Графовка Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются жители шести населенных пунктов: поселка Прилесье, села Графовка, села Романовка, села Демидовка, села Поповка и села Репяховка", - написал губернатор. Он добавил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километра от украинской границы. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков