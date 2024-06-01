Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949853221.html
При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник
При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2024
При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник
Два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области, за сутки артиллерия противника нанесла по региону в общей сложности 53... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:44
2024-06-01T11:44
специальная военная операция на украине
каховка
новая каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области, за сутки артиллерия противника нанесла по региону в общей сложности 53 артиллерийских удара, 2 удара были нанесены с коптеров, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В Днепрянах из-за удара дрона погиб мужчина и три человека ранены. В Каирах мужчина погиб под украинским обстрелом. В Каховке из-за сброса с дрона ранена женщина. В Любимовке мужчина ранен в результате удара украинской артиллерии. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались 11 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Ударам украинской армии подверглись Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Каиры, Любимовка, Алешки, Корсунка, Песчановка, Софиевка, Коханы, Кардашинка. В результате артиллерийских обстрела в Новой Каховке и Днепрянах повреждены газопроводы.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
каховка
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каховка, новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Новая Каховка, Происшествия
При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник

В Херсонской области при обстрелах за сутки погибли два человека, пятеро ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области, за сутки артиллерия противника нанесла по региону в общей сложности 53 артиллерийских удара, 2 удара были нанесены с коптеров, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В Днепрянах из-за удара дрона погиб мужчина и три человека ранены. В Каирах мужчина погиб под украинским обстрелом. В Каховке из-за сброса с дрона ранена женщина. В Любимовке мужчина ранен в результате удара украинской артиллерии. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались 11 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник.
Ударам украинской армии подверглись Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Каиры, Любимовка, Алешки, Корсунка, Песчановка, Софиевка, Коханы, Кардашинка.
В результате артиллерийских обстрела в Новой Каховке и Днепрянах повреждены газопроводы.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В ООН прокомментировали замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
21 мая, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаНовая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала