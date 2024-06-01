https://ria.ru/20240601/obstrel-1949853221.html

При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник

При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2024

При обстреле Херсонской области погибли два человека, сообщил источник

Два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области, за сутки артиллерия противника нанесла по региону в общей сложности 53... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:44

2024-06-01T11:44

2024-06-01T11:44

специальная военная операция на украине

каховка

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро ранены в результате ударов ВСУ по Херсонской области, за сутки артиллерия противника нанесла по региону в общей сложности 53 артиллерийских удара, 2 удара были нанесены с коптеров, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В Днепрянах из-за удара дрона погиб мужчина и три человека ранены. В Каирах мужчина погиб под украинским обстрелом. В Каховке из-за сброса с дрона ранена женщина. В Любимовке мужчина ранен в результате удара украинской артиллерии. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались 11 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Ударам украинской армии подверглись Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Каиры, Любимовка, Алешки, Корсунка, Песчановка, Софиевка, Коханы, Кардашинка. В результате артиллерийских обстрела в Новой Каховке и Днепрянах повреждены газопроводы.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

каховка

новая каховка

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каховка, новая каховка, происшествия