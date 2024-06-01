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ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 01.06.2024 (обновлено: 11:31 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/obstrel-1949848612.html
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2024
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:14
2024-06-01T11:31
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
стаханов
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков в Telegram-канале."К сожалению, для киевского режима нет ничего святого. Сегодня ночью в 00.22 (совпадает с мск - ред.) накануне детского праздника вооруженные формирования Украины обстреляли Стаханов", - сообщил Жевлаков.Он уточнил, что под обстрел попал район местного института, в учебном заведении повреждено более 200 окон, пострадало помещение музея и учебные аудитории."Перебит газопровод и линии электропередач. Без света порядка 150 абонентов. Частично повреждено остекление нескольких частных и одного многоквартирного дома. На проезжей части - воронка после разрыва снаряда", - добавил глава администрации.По его словам, на месте обстрела работает аварийная бригада, работники муниципальных предприятий ликвидируют последствия атаки ВСУ."Пообщался с жильцами пострадавших домов. Люди напуганы. Сейчас делаем осмотр поврежденного жилья и составляем акты обследований. К счастью, обошлось без жертв. Ситуацию держу на контроле", - рассказал Жевлаков.
https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, стаханов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Стаханов, Происшествия
ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР

ВСУ ночью обстреляли Стаханов в ЛНР, перебиты газопровод и линии электропередачи

© Сергей Жевлаков/TelegramУдар со стороны ВСУ по Стаханову в ЛНР
Удар со стороны ВСУ по Стаханову в ЛНР
© Сергей Жевлаков/Telegram
Удар со стороны ВСУ по Стаханову в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков в Telegram-канале.
"К сожалению, для киевского режима нет ничего святого. Сегодня ночью в 00.22 (совпадает с мск - ред.) накануне детского праздника вооруженные формирования Украины обстреляли Стаханов", - сообщил Жевлаков.
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Он уточнил, что под обстрел попал район местного института, в учебном заведении повреждено более 200 окон, пострадало помещение музея и учебные аудитории.
"Перебит газопровод и линии электропередач. Без света порядка 150 абонентов. Частично повреждено остекление нескольких частных и одного многоквартирного дома. На проезжей части - воронка после разрыва снаряда", - добавил глава администрации.
По его словам, на месте обстрела работает аварийная бригада, работники муниципальных предприятий ликвидируют последствия атаки ВСУ.
"Пообщался с жильцами пострадавших домов. Люди напуганы. Сейчас делаем осмотр поврежденного жилья и составляем акты обследований. К счастью, обошлось без жертв. Ситуацию держу на контроле", - рассказал Жевлаков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСтахановПроисшествия
 
 
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