https://ria.ru/20240601/obstrel-1949848612.html

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 01.06.2024

ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР

ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:14

2024-06-01T11:14

2024-06-01T11:31

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

стаханов

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. ВСУ в ночь на субботу нанесли удар по Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков в Telegram-канале."К сожалению, для киевского режима нет ничего святого. Сегодня ночью в 00.22 (совпадает с мск - ред.) накануне детского праздника вооруженные формирования Украины обстреляли Стаханов", - сообщил Жевлаков.Он уточнил, что под обстрел попал район местного института, в учебном заведении повреждено более 200 окон, пострадало помещение музея и учебные аудитории."Перебит газопровод и линии электропередач. Без света порядка 150 абонентов. Частично повреждено остекление нескольких частных и одного многоквартирного дома. На проезжей части - воронка после разрыва снаряда", - добавил глава администрации.По его словам, на месте обстрела работает аварийная бригада, работники муниципальных предприятий ликвидируют последствия атаки ВСУ."Пообщался с жильцами пострадавших домов. Люди напуганы. Сейчас делаем осмотр поврежденного жилья и составляем акты обследований. К счастью, обошлось без жертв. Ситуацию держу на контроле", - рассказал Жевлаков.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, стаханов, происшествия