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Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели - РИА Новости, 01.06.2024
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15:43 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/netanyakhu-1949888803.html
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели - РИА Новости, 01.06.2024
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне сообщений о новом предложении по сделке о прекращении огня в секторе Газа вновь заявил, что Израиль не прекратит... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:43
2024-06-01T15:43
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне сообщений о новом предложении по сделке о прекращении огня в секторе Газа вновь заявил, что Израиль не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты ее изначально заявленные цели - освобождение всех заложников, полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и гарантии, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля. "Условия Израиля по прекращению войны не изменились: уничтожение военных и правительственных возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю. Согласно предложению, Израиль продолжит настаивать на выполнении этих условий до того, как будет установлено постоянное прекращение огня. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как будут выполнены эти условия, неприемлема", - написал премьер в социальной сети X. В пятницу вечером Нетаньяху заявил, что уполномочил переговорную группу представить план по Газе, который гарантирует, что военные действия не закончатся до тех пор, пока не будут достигнуты все их цели. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
https://ria.ru/20240601/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240414/ataka-1939961504.html
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израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в Газе, пока не достигнуты ее цели

Нетаньяху: Израиль не остановится без освобождения заложников и ликвидации ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне сообщений о новом предложении по сделке о прекращении огня в секторе Газа вновь заявил, что Израиль не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты ее изначально заявленные цели - освобождение всех заложников, полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и гарантии, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.
"Условия Израиля по прекращению войны не изменились: уничтожение военных и правительственных возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю. Согласно предложению, Израиль продолжит настаивать на выполнении этих условий до того, как будет установлено постоянное прекращение огня. Идея о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до того, как будут выполнены эти условия, неприемлема", - написал премьер в социальной сети X.
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В пятницу вечером Нетаньяху заявил, что уполномочил переговорную группу представить план по Газе, который гарантирует, что военные действия не закончатся до тех пор, пока не будут достигнуты все их цели.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
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ИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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