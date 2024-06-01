https://ria.ru/20240601/nato-1949896383.html

Кибератака может стать поводом для применения пятой статьи, заявили в НАТО

Кибератака может стать поводом для применения пятой статьи, заявили в НАТО - РИА Новости, 01.06.2024

Кибератака может стать поводом для применения пятой статьи, заявили в НАТО

Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса, заявил на сессии "Диалога... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:34

2024-06-01T16:34

2024-06-01T21:09

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БАНГКОК, 1 июн — РИА Новости. Страны НАТО договорились, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса, заявил на сессии "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр."Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи", — сказал адмирал.Он отдельно отметил, что не только "физическая атака", но и кибератака может стать основанием для начала дебатов о применении пятой статьи и "выполнения последующих процедур".Бауэр уточнил, что для признания кибернападения на важную цифровую инфраструктуру государства актом войны "необходимо прежде всего удостовериться, что атака совершена государством, а не неизвестным частным актором". "Иначе будет непонятно, с кем воевать", — заключил он. Бауэр выступал на Пятой специальной сессии "Диалога Шангри-Ла — 2024", посвященной кибернетической обороне и будущему военных действий. Ежегодную конференцию, получившую название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где она проводится, организовывает сингапурский филиал лондонского Международного института стратегических исследований.Мероприятие в этом году проходит в 21 раз и завершится 2 июня.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949744271.html

https://ria.ru/20240525/kiberataki-1948284515.html

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html

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сингапур, лондон, роб бауэр, нато, международный институт стратегических исследований, в мире