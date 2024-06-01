https://ria.ru/20240601/nalogi-1949864336.html

Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - РИА Новости, 01.06.2024

Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:53

2024-06-01T12:53

2024-06-01T12:55

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России одобрены на заседании в четверг. Отмечается, что пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, налоговые изменения в россии