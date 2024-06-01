https://ria.ru/20240601/nalogi-1949864336.html
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - РИА Новости, 01.06.2024
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:53
2024-06-01T12:53
2024-06-01T12:55
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
налоговые изменения в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России одобрены на заседании в четверг. Отмечается, что пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Налоговые изменения в России
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство поручило внести в ГД проект поправок к законам о бюджете и налогах