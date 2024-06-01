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Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - РИА Новости, 01.06.2024
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12:53 01.06.2024 (обновлено: 12:55 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/nalogi-1949864336.html
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - РИА Новости, 01.06.2024
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:53
2024-06-01T12:55
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России одобрены на заседании в четверг. Отмечается, что пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Налоговые изменения в России
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство поручило внести в ГД проект поправок к законам о бюджете и налогах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабмина.
Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы России одобрены на заседании в четверг.
Отмечается, что пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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30 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФНалоговые изменения в России
 
 
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